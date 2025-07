WRC | La rimonta di Tanak continua nel Rally Estonia?

Ottavo round questo fine settimana del FIA World Rally Championship con l'edizione 2025 del Rally Estonia. L'evento torna nel calendario del Mondiale dopo una stagione d'assenza, Ott Tanak sarà l'osservato speciale dopo il successo in Grecia di qualche settimana fa.

Hyundai vs Toyota, si riaccende la sfida

Finalmente è arrivato il trionfo di Hyundai Motorsport e la classifica del campionato è cambiata. Dopo sei corse siglate da Toyota GR, i coreani si sono imposti in Grecia ed hanno riaperto la bagarre per il Mondiale piloti con Ott Tanak.

L'estone si è infatti portato a soli 12 punti da Elfyn Evans, sempre leader del campionato. Il #8 di Hyundai è virtualmente terzo in classifica con 3 punti di scarto su Sébastien Ogier (Toyota), in azione part time nel Mondiale come accaduto negli ultimi anni e di conseguenza assente in Estonia.

Il negativo Rally Grecia potrebbe invece aver tolto dai giochi Kalle Rovanperä. Il pluricampione del mondo è costretto ad inseguire da qui a fine anno, consapevole di non poter commettere il minimo errore per poter ancora ambire al successo finale, lo stesso discorso vale per Thierry Neuville.

Rally Estonia, Tanak osservato speciale

Il Rally Estonia è apparso per la prima volta nel FIA WRC nel 2020, Tanak vinse con la propria i20 Rally1. Successivamente è stato il già citato Rovanperä a fare la differenza, abile ad imporsi in successione nel 2021, 2022 e 2023.

In totale sono ben quattro i sigilli di Tanak davanti al proprio pubblico se consideriamo i successi nel 2014, 2018 e 2019, gare non valide per il campionato del Mondo. La corsa che si snoda tra Tartu, Otepää e Elva sarà un importante test in vista della Finlandia che commenteremo tra qualche weekend.

Sono 20 le speciali previste, la prima sarà giovedì in città (VISIT ESTONIA Tartu vald 1 - 1.76 km). Il programma entrerà nel vivo da venerdì con SS2 (Peipsiääre 1 - 24.35 km), SS3 (Mustvee 1 - 11.37 km), entrambe da ripetere due volte prima di concludere un'intensa mattinata d'azione.

Luca Pellegrini