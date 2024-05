IndyCar | Sonsio Grand Prix, qualifiche: Palou in pole, Herta dal fondo

E' Alex Palou a svettare nelle qualifiche svoltesi sullo stradale di Indianapolis, valevoli per il quinto round stagionale della IndyCar Series. Il campione in carica ha iniziato nel migliore dei modi il proprio fine settimana, stampando un crono di 1:09.0004 che gli ha consentito nella Fast Six di svettare con un margine di soli 91 millesimi nei confronti di Christian Lundgaard, sempre più convincente con la vettura del Rahal Letterman Lanigan Racing. Will Power e Josef Newgarden scatteranno dalla seconda fila, mentre Luca Ghiotto ha ottenuto il 22° tempo.

Palou si conferma al top, ma occhio a Power

Dopo il successo conquistato lo scorso anno, Alex Palou sembra deciso a confermarsi padrone nell'appuntamento sul tracciato stradale di Indy. Il due-volte campione, dopo non aver brillato nelle due sessioni di Practice, ha sfoderato un'ottima prestazione nel momento decisivo della giornata, precedendo per un soffio il danese Lundgaard (nuovamente a proprio agio dopo la pole ottenuta nell'edizione dello scorso maggio) e Will Power, il quale sembrava ad un certo punto il favorito per la conquista della pole. Il portacolori Penske si è aggiudicato un posto in seconda fila precedendo il compagno di squadra Newgarden, con entrambi i piloti che hanno dovuto fare a meno di figure-chiave all'interno della propria scuderia dopo la vicenda dei push-to-pass emersa a proposito della gara di St. Petersburg.

Herta, che beffa per il leader del campionato!

A scattare dalla terza fila ci saranno Pato O'Ward (McLaren) e Scott Dixon (Ganassi), mentre Alexander Rossi ha mancato l'appuntamento con la Fast Six ottenendo un comunque dignitoso settimo tempo davanti a Marcus Armstrong, mentre a completare la top ten si sono piazzati Graham Rahal e Felix Rosenvist. La delusione di giornata è stata sicuramente rappresentata da Colton Herta: il leader della classifica si è ritrovato senza carburante durante il Gruppo 2 del primo round per un errore di calcolo del team Andretti, ritrovandosi soltanto 24° dopo aver chiuso in vetta le libere del mattino.

Segnali incoraggianti per Ghiotto e Pourchaire

Continua il percorso di crescita da parte del nostro Luca Ghiotto, il quale ha ottenuto il 22° tempo piazzandosi a pochi centesimi dal compagno di squadra Jack Harvey. Positiva la prestazione di Theo Pourchaire, 18° e fresco di nomina come pilota full-time per McLaren durante la stagione in corso. La gara, prevista sulla distanza di 85 tornate, scatterà alle 21 italiane.

Marco Privitera