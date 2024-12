WorldSBK | Le pagelle di fine stagione, Yamaha GRT: involuzione rispetto all'anno scorso

La stagione 2024 di WorldSBK si è chiusa all'ottavo posto nella classifica a squadre per Yamaha GRT. La squadra italiana gestita direttamente dalla casa madre ha faticato decisamente di più rispetto al 2023, con Remy Gardner e Dominique Aegerter in difficoltà.

GRT in peggioramento: voto 6

Yamaha GRT ha chiuso un 2024 in netta difficoltà rispetto allo scorso anno, cosa in parte normale vista l'assenza di Toprak Razgatlıoğlu rispetto al 2023. Il peggioramento della Yamaha R1 si è riversato anche sulla formazione GRT, capace di raccogliere meno punti rispetto alla scorsa stagione. Questo è dato in maggior misura è legato alla difficoltà di Dominique Aegerter, in netta involuzione rispetto alla sua prima stagione nel WorldSBK. Il podio di Remy Gardner in Gara 2 ad Assen ha parzialmente salvato un bilancio che, complessivamente, è al limite tra la sufficienza e la bocciatura.

Remy Gardner e una stagione a metà tra due campionati: voto 7

È stato un 2024 a due facce per Remy Gardner e la sua R1. L'australiano ha affrontato una stagione di adattamento con più bassi che alti in vista di un 2024 da protagonista. Nella prima parte del 2024 il figlio d'arte ha dimostrato un salto di qualità, culminato con il podio di Assen ed i diversi risultati nella prima metà di classifica. Purtroppo, come successo anche a Iker Lecuona un anno fa, Gardner è stato scelto da Yamaha per le varie sostituzioni di Álex Rins e le wild-card di Cal Crutchlow in MotoGP. Questo doppio impegno non voluto ha sicuramente avuto un effetto sulla stagione WorldSBK, così come dimostrato dai risultati poco convincenti degli ultimi round.

Dominique Aegerter in difficoltà: voto 4.5

Le aspettative per il 2024 di Dominique Aegerter erano decisamente più alte: i due titoli nel WorldSSP, il crescendo a fine 2023 avevano lasciato una certa fiducia nei confronti dell'elvetico. Quest'anno, però, il #77 sembrava l'ombra di sé stesso per tutta la durata del 2024. Gli infortuni patiti hanno fatto saltare a “Domi” ben quattro round durante l'anno, ma nel resto delle gare corse il campione MotoE non ha di certo convinto. Testimonianza di ciò sono gli oltre 70 punti in meno rispetto all'anno scorso sono un dato che lascia diversi dubbi alla formazione GRT, che avrebbe voluto liberarsi di Aegerter in favore di un possibile approdo di Andrea Iannone in blu. A fine anno, però, Aegerter è stato confermato nella formazione insieme a Gardner.

Serve il salto di qualità nel 2025

Per il terzo anno consecutivo Yamaha GRT schiererà la medesima formazione, ma nel 2025 serve un netto cambio di marcia rispetto agli ultimi due anni. Al terzo anno nel WorldSBK e con un progetto ambizioso come quello di Yamaha, serve tremendamente aumentare il numero di podi alla fine dell'anno, possibilmente con entrambi i piloti.

Valentino Aggio

