TCR World Tour | Hyundai e Michelisz per il tris?

Inizia dal Messico la terza edizione del Kumho FIA TCR World Tour il campionato globale per quanto riguarda le vetture turismo dopo la chiusura del FIA WTCR. Hyundai Motorsport e Norbert Michelisz inseguono il tris dopo gli eccellenti risultati degli ultimi anni.

Credits: TCR World Tour

Monza nel calendario, nuovo format per alcuni eventi

Monza rimpiazza Vallelunga nel calendario del TCR World Tour, la pista romana sarà protagonista in ogni caso a fine anno con la prima edizione del TCR Global Ranking Final. Il tempio della velocità, invece, ospiterà ad inizio luglio il terzo evento dopo Messico e Valencia, la tappa in Lombardia precederà Portimao, The Bend, Inje, Zhuzhou International Circuit e Macau.

Il Messico debutta insieme a Valencia e al The Bend, impianto che riporta l’Australia protagonista dopo una stagione d’assenza. Sparisce, invece, la parentesi in sudamerica dopo le esperienze in Brasile, Argentina ed Uruguay.

Menzione finale per l’evento tra i muretti di Vila Real che è stato inserito negli anni nel calendario del FIA WTCR e FIA WTCC. Negli ultimi anni la sfida citata era stata rimpiazzata dal round in quel di Portimao o dalla competizione in Marocco dello scorso anno.

Credits: TCR World Tour

Attenzione ai punti in qualifica, tre gare per alcuni week-end

I punti in qualifica sono confermati come accaduto nel 2023 e nel 2024 (15-10-8-6-4-2). Ogni cosa, invece, avrà lo stesso punteggio indipendentemente dalla collocazione durante il week-end: 30-25-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-3-2-1.

Il TCR World Tour avrà l’assegnazione di pesi di compensazione assegnati ai cinque migliori piloti con punteggio nell’evento precedente (40-30-30-20-10) e riporterà ben tre sfide in alcuni selezionati fine settimana.

Race-1 si terrà sulla base dell’esito delle qualifiche, race-2 è prevista con l’inversione della Top10 delle qualifiche, mentre la race-3 partirà con una griglia di partenza stabilita dalla somma dei punti ottenuti durante l’intero week-end. Messico, Spagna, Australia e Corea avranno tre corse da 30 minuti + 1 giro, mentre nelle altre piste vi saranno due sfide da 60 chilometri.

Credits: TCR World Tour

Hyundai vs Lynk & Co Cyan Racing per una nuova sfida

Hyundai Motorsport sfida Lynk & Co Cyan Racing in una nuova edizione del TCR World Tour. Il campione in carica Norbert Michelisz ritroverà nel proprio box Mikael Azcona e Néstor Girolami, mentre il costruttore cinese farà nuovamente affidamento a Thed Björk, Santiago Urrutia, Yann Ehrlacher e Ma Qing Hua.

GOAT Racing si incaricherà di schierare full-time due Honda Civic Type R TCR (FL5) con Esteban Guerrieri atteso con Ignacio Montenegro. Il 20enne ex campione TCR South America Touring Car Championship debutta nella serie internazionale rimpiazzando il nostro Marco Butti, iscritto settimana scorsa al TCR Europe.

Oltre a Hyundai, Lynx & CO e Honda spicca nell’entry list anche Cupra con due León VZ TCR che verranno affidate a Aurélien Comte ed a John Filippi. I due francesi sarnano regolarmente in azione in Mexico insieme ai tanti piloti locali che animeranno la prima sfida di una nuova avvincente edizione del TCR World Tour.

Luca Pellegrini