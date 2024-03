Il tour della NASCAR continua da Las Vegas | A Ruota libera

La NASCAR continua il proprio viaggio per gli Stati Uniti d'America, Las Vegas segna la terza sfida di un 2024 ricco di battaglie. La principale categoria americana per quanto riguarda le stock car torna quindi protagonista, presente con la quarta puntata di ‘A Ruota Libera’.

John Hunter Nemechek festeggia nel sabato di Las Vegas in NASCAR Xfinity

NASCAR Xfinity Series, 10ma gioia in carriera per John Hunter Nemechek

10ma affermazione in carriera nella NASCAR Xfinity Series per John Hunter Nemechek, perfetto nel finale dei 200 giri previsti presso il Las Vegas Motor Speedway.

La Toyota Supra #20 targata Safeway/Albertsons ha premiato il regolare protagonista della Cup Series, abile a precedere all'arrivo Cole Custer (Production Alliance Group Ford #00) e Chandler Smith (QuickTie Toyota #81) che aveva dominato le prime due Stage. Niente da fare per Austin Hill (Bennett Transportation Chevrolet #2), pilota che ha tentato di firmare uno storico tris dopo gli acuti di Daytona ed Atlanta.

NASCAR Truck Series, Rajah Caruth a segno per la prima volta

Prima indimenticabile affermazione in Nevada nella NASCAR Truck Series da parte di Rajah Caruth. Il #17 di HendrickCars.com Chevrolet festeggia in quel di Las Vegas e diventa il terzo afro-americano della storia ad imporsi in NASCAR dopo Wendell Scott e l'attuale pilota Cup Series Bubba Wallace.

Tyler Ankrum (LiUNA! Chevrolet #18) e Corey Heim (Safelite Toyota #11) completano nell'ordine la classifica della terza tappa stagionale davanti a Taylor Gray (Mobil 1 Toyota #17) e Christopher Bell (Mobil 1 Toyota #1). Solamente 14mo, invece, Kyle Busch (Group 1001 Chevrolet #7), ospite d'eccezione e gran favorito dopo l'affermazione di Atlanta di settimana scorsa.

Nella prossima puntata…

Ancora la NASCAR sarà protagonista con il round di Phoenix dell'Xfinity Series. Pochi in ogni caso i campionati in pista in un week-end che principalmente vedrà la F1 in quel di Jeddah (Arabia Saudita) e l'opening round della NTT IndyCar Series a St. Petersburg (Florida)

Luca Pellegrini