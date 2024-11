Will Brown campione Supercars 2024 | A Ruota Libera

Will Brown è il nuovo campione del Repco Supercars Championship, campionato protagonista della 39ma puntata di ‘A Ruota Libera’. Il volto di Triple Eight Race Engineering firma per la prima volta il titolo imponendosi ad Adelaide nei confronti del compagno di squadra Broc Feeney.

Supercars, race-1: Brown già campione al sabato

La race-1 è stata sufficiente per eleggere campione Will Brown. Il nativo di Toowoomba ha fatto la differenza conquistando un prezioso secondo posto alle spalle del compagno di squadra Feeney.

Quest'ultimo, unico in grado di poter fronteggiare il 26enne, ha vinto la prima corsa in programma in South Australia dopo aver scavalcato senza particolari problemi le due Ford Mustang Monster Castrol Energy di Thomas Randle e Cam Waters.

Randle ha chiuso addirittura quinto alle spalle della Ford Mustang #19 Penrite Racing di Matt Payne, mentre Waters si è dovuto accontentare della terza piazza dopo aver subito l'assalto da parte di Brown.

Brodie Kostecki (Erebus Motorsport Chevrolet #1), James Courtney (Snowy River Caravans Ford #7) ed Andre Heimgartner (R&J Batteries Racing Chevrolet #8) hanno completato nell'ordine la 23ma sfida in programma, prova regolare che non ha visto nessuna interruzione dal primo al 78mo giro.

Supercars, race-2: Brown chiude al top il 2024

Brown, dopo aver ottenuto nel 2016 il successo in Australian Formula 4 Championship e nell'Australian Toyota 86 Racing Series, ottiene il più importante titolo d'Oceania. L'ex vincitore del TCR Australia, acuto ottenuto nel 2019, festeggia al debutto con Red Bull Ampol Racing al termine di una stagione da incorniciare con almeno un podio in ogni evento del campionato.

Il #87 dello schieramento ha firmato in rimonta anche la race-2 di Adelaide recuperando dopo un testacoda causato da un errore da parte della Chevrolet #1 di Brodie Kostecki.

La strategia ed un ritmo incredibile hanno permesso al #87 di recuperare terreno fino a raggiungere Chaz Mostert, virtualmente leader dell'evento nonostante l'auto danneggiata. Il due volte vincitore della Bathurst 1000, alfiere di Mobil 1 Optus Racing Ford #25, ha provato a resistere dopo un'avvincente bagarre contro Feeney.

Il duello, caratterizzato da un contatto in pit road che ha sanzionato il giovane volto di Red Bull Ampol Racing con 15 secondi di penalità, è finito nel peggiore dei modi. Feeney ha infatti spinto contro le barriere Mostert nel tentativo di prendere virtualmente la leadership provvisoria.

Brown ha recuperato Mostert ed ha vinto con merito il 24mo round del campionato. Il #25 di Walkinshaw Andretti United ha tenuto comunque il podio respingendo nel finale Randle, Anton De Pasquale (Shell V-Power Racing Team Ford #11) e Nick Percat (Bendix Racing Chevrolet #10 ). Feeney, invece, con 30 secondi di penalità, si è dovuto accontentare della 7ma piazza.

Due puntate alla fine del 2024…

Restano due puntate di ‘A Ruota Libera’ per quanto riguarda la stagione 2024. Tra due settimane si concluderà a Jeddah il GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club, mentre nel primo week-end di dicembre ci sarà da divertirsi con l'epilogo di Suzuka del Super GT.

Ricordiamo che come ‘Main Event’ restano ancora da disputarsi l'ultimo atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup a Jeddah (29-30 novembre) e la prima tappa dell'Asian Le Mans Series 2024/2025 a Sepang (7-8 dicembre).

Luca Pellegrini