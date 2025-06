WEC | Le Mans Test Day 2025: Toyota comanda con Hartley, Ferrari e Alpine subito in scia

La lunga settimana della 24 Ore di Le Mans 2025 si è aperta con il Test Day ufficiale, e a prendersi la scena è stata la Toyota GR010 Hybrid di Brendon Hartley, che ha stampato il miglior crono assoluto fermando il cronometro in 3:26.246 nel turno pomeridiano.

Il neozelandese – tre volte campione del mondo WEC e vincitore a Le Mans – ha preceduto di oltre mezzo secondo la Ferrari #51 condotta da James Calado, confermando la solidità della casa giapponese nonostante l'agguerrita concorrenza. “È stato bello tornare al volante della GR010 qui a Le Mans – ha commentato Hartley –. Non abbiamo avuto problemi importanti e il feeling è buono. Sul passo gara c’è ancora margine, ma siamo nel gruppo giusto.”

Ferrari e Alpine subito competitive, Porsche e BMW inseguono

Alle spalle di Hartley, la Ferrari ha mostrato ancora una volta un’ottima forma sul tracciato della Sarthe. Calado ha portato la #51 in seconda posizione a +0.531, mentre Robert Kubica, autore del miglior tempo nella sessione mattutina con la Ferrari #83 di AF Corse, ha chiuso terzo a +0.656 dopo un miglioramento nel pomeriggio.

Positivo anche l’inizio per Mick Schumacher, che ha riportato Alpine in alto dopo la delusione del 2024, quando entrambe le A424 si ritirarono per guasti al turbo. Il tedesco ha segnato il quarto tempo davanti a Kévin Estre, poleman dell’edizione 2024, che ha piazzato la Porsche #6 in quinta posizione.

Nella top ten anche Nick Tandy (Porsche #5), Miguel Molina (Ferrari #50), Robin Frijns (BMW #20), Alex Lynn (Cadillac #2) e Charles Milesi (Alpine #36), a testimonianza di un equilibrio tecnico che promette spettacolo per la gara più attesa dell’anno.

Unico problema di rilievo tra le Hypercar per la BMW M Hybrid V8 #20, rimasta ferma in pista con Sheldon van der Linde al volante e responsabile della sola bandiera rossa della giornata.

Lotta aperta anche in LMGT3 in vista di le Mans

LMGT3: dominio Lexus con López, Ferrari nelle prime posizioni

La nuova classe LMGT3 ha visto brillare il team Akkodis ASP con la Lexus RC F GT3 di José María López, che ha rifilato oltre un secondo e mezzo al resto del gruppo. L’argentino, vincitore assoluto nel 2021 con Toyota, ha chiuso in vetta davanti alla Ferrari di Alessio Rovera (Vista AF Corse), mentre Finn Gehrsitz e Davide Rigon hanno garantito la presenza di entrambe le Ferrari e le Lexus nelle prime cinque posizioni.

Prestazione corale eccellente per Akkodis ASP, con cinque vetture nelle prime dieci a suggello del potenziale del costruttore giapponese nel nuovo panorama GT del WEC.

Prossimo appuntamento: iniziano le libere

Dopo i test, l’azione in pista tornerà mercoledì 11 giugno con la FP1 alle ore 14:00 CET, aprendo ufficialmente la settimana di gara. Le squadre continueranno il lavoro di messa a punto in vista delle qualifiche e della Hyperpole, con l’obiettivo finale puntato sulla partenza della 92ª edizione della 24 Ore di Le Mans 2025, in programma sabato 14 giugno alle 16:00.

Top 10 – Hypercar | Le Mans Test Day 2025

Pos. Pilota Team Tempo 1 Brendon Hartley Toyota Gazoo Racing 3:26.246 2 James Calado Ferrari AF Corse #51 +0.531s 3 Robert Kubica Ferrari AF Corse #83 +0.656s 4 Mick Schumacher Alpine Endurance Team +1.067s 5 Kévin Estre Porsche Penske Motorsport +1.110s 6 Nick Tandy Porsche Penske Motorsport +1.243s 7 Miguel Molina Ferrari AF Corse #50 +1.270s 8 Robin Frijns BMW M Team WRT +1.308s 9 Alex Lynn Cadillac Hertz Team JOTA +1.374s 10 Charles Milesi Alpine Endurance Team +1.508s

Marco Privitera