F1 | GP Canada, Ferrari: scatta la multa dopo l'utilizzo irregolare delle intermedie

Ha del bizzarro quanto accaduto al termine della seconda sessione di prove libere del GP del Canada in casa Ferrari. Nel corso del turno, Charles Leclerc è stato investigato per aver montato un set di gomme da bagnato (nello specifico, le intermedie) su pista che, nonostante umida, non era ancora stata dichiarata “wet” dai commissari di gara.

Al termine della sessione, la Direzione Gara ha convocato i rappresentanti della Ferrari, utilizzando anche le prove video. La sanzione è stata lieve, tutt'al più considerando che si trattava di prove libere: 5000 euro di multa per il team, per aver violato l'articolo 30.5 I) del regolamento sportivo.

La norma

Secondo tale norma, l'uso delle gomme da bagnato, sia intermedie che full wet, è consentito durante le prove libere soltanto quando la sessione viene dichiarata bagnata dal direttore di gara, questo sia per evitare di “salvare" dei treni di gomme slick, sia per non montare gomme che su fondo asciutto sarebbero soggette a forte degrado, mettendo a rischio la sicurezza. In questo caso, tuttavia, verrebbe da chiedersi se non ci sia stata una disattenzione da parte dei commissari, che avrebbero potuto definire con più anticipo il turno bagnato.

I precedenti

Sebbene possa sembrare inutile (in fondo, si nota se la pista è bagnata oppure no), il dichiarare o meno che la pista è bagnata comporta conseguenze importanti. In primo luogo, quando in gara la pista viene dichiarata bagnata, decade l'obbligo di montare mescole diverse. Da ricordare quando, nel GP di Turchia 2021, Esteban Ocon compì l'intera gara senza effettuare il pit stop, conquistando anche un punticino con un decimo posto.

Inoltre, nelle qualifiche delle Sprint, dove è obbligatorio montare gomme medie nelle prime due tranche, e gomme morbide in quella finale, la dichiarazione di pista bagnata fa cadere tale obbligo. Lo scorso anno, durante le Sprint Qualifying del GP del Belgio, non venne dichiarata pista bagnata nonostante fosse umida: come risultato, Lance Stroll, con gomme medium, poco adatte a quel genere di condizione, andò a sbattere violentemente contro le barriere.

Alfredo Cirelli