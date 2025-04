ELMS | Prologue: Ghiotto al top, bene Ferrari in GT

Luca Ghiotto ha firmato con l'Oreca 07 Gibson LMP2 #34 Inter Europol Competition il giro più veloce durante il Prologue di Barcellona dell'European Le Mans Series. Il veneto ha fatto la differenza al termine di due intense giornate di test in vista della prima gara di questo week-end.

Primi giri del 2025 a Barcellona

L'italiano in azione con la compagine polacca ha siglato nella serata di ieri il tempo di 1.28.808, prestazione non battuta quest'oggi da Charles Milesi al volante dell'auto #48 VDS Panis Racing.

Il transalpino ufficiale Alpine per il FIA World Endurance Championship è stato uno dei più competitivi nel day-2 rispondendo alla prestazione siglata in mattinata da Marino Sato (United Autosports #22).

Inter Europol Competition ed United Autosports hanno saputo inserirsi in vetta in LMP2 rispettivamente anche nella Session 1 e nella Session 2 con Tom Dillmann #43 e Grégoire Saucy #22.

Tutti i team sono scesi regolarmente in azione per il test collettivo che precederà il via di un campionato oltremodo interessante. Saranno infatti oltre 40 le unità al via per ogni evento della serie che nuovamente sbarcherà in Italia in estate in quel di Imola.

Da rimarcare anche il tempo di 1.29.121 di Mathieu Vaxiviere, il migliore in LMP2 PRO AM. Il campione in carica di classe, iscritto con AF Corse #83 insieme a François Perrodo ed Alessio Rovera, ha migliorato il parziale di 1.29.323 siglato nella Session 1 da Louis Delétraz (AO Racing #99).

Debutto per le nuove LMP3 in Spagna

Debutto per le nuove LMP3 in quel di Barcellona. La Ligier JS P325 - Toyota, la Duqueine D09 - Toyota e la Ginetta G61-LT-P325-Evo - Toyota sono le vetture presenti in Spagna per l'opening round dell'ELMS, tutti i modelli citati oltre all'Adess AD25 - Toyota che parteciperà alla Michelin Le Mans Cup.

Il best lap è stato firmato da Quentin Antonel ( M Racing Ligier #68) nella serata di ieri, abile a precedere Rik Koen (Team Virage Ligier #8) che poi ha saputo riportarsi nella parte alta della graduatoria anche quest'oggi.

McLaren, Ferrari e Porsche partono forte

La debuttante McLaren 720S GT3 EVO #23 United Autosports di Wayne Boyd ha fatto registrare il best lap nella Session 1. La vettura del team anglo-americano ha fatto la differenza sulle varie Ferrari che si sono distinte nel resto del Prologue insieme alla Porsche 992 GT3-R #60 Proton Competition.

Alessio Picariello si è distinto con l'auto tedesca, mentre Ferrari si è resa protagonista con Daniel Serra (Kessel Racing #57), Davide Rigon (AF Corse #50) e Tom Fleming (GR Racing #86).

Pausa ora per l'ELMS 2025, venerdì inizia il primo week-end del 2025.

Luca Pellegrini