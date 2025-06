FIA F3 | Barcellona, Feature Race: Camara firma il tris e allunga. Male gli italiani

A Barcellona Rafael Camara continua a prendersi la scena in FIA F3. Il brasiliano della Trident firma la sua terza vittoria stagionale in una Feature Race su cinque disputate, confermando di essere il vero punto di riferimento della domenica in questo 2025. Alle sue spalle, Theophile Nael regala un altro podio alla Van Amersfoort Racing dopo la doppietta conquistata nella Sprint Race, mentre Alessandro Giusti conquista il suo primo podio.

Cronaca

Domenica da incorniciare per Rafael Câmara che, sulla pista di Barcellona, conquista la sua terza vittoria stagionale in Feature Race e consolida la leadership del campionato con un vantaggio sempre più solido. Il pilota brasiliano del team Trident ha mostrato ancora una volta di avere una marcia in più nelle gare lunghe: freddo in partenza, impeccabile nel gestire le ripartenze, chirurgico quando si è trattato di allungare e mettersi al sicuro dagli attacchi. La sua è una vittoria costruita giro dopo giro, che pesa più del semplice +25 in classifica.

Câmara ha dettato il passo. Partito dalla pole, ha saputo difendersi bene al via e controllare gli attacchi iniziali di Van Hoepen. L’ingresso della Safety Car al giro 3 per un contatto tra Bilinski e Garfias non lo ha destabilizzato. Quando la seconda – causata da un contatto tra Badoer e Lacorte – ha ulteriormente azzerato i vantaggi, Câmara non ha tremato: ripartenza perfetta, Naël e Van Hoepen rimasti a lottare tra loro, e vantaggio immediatamente ristabilito fino a oltre due secondi sul traguardo. A suggellare la sua giornata, anche il punto extra per il giro più veloce.

Alle sue spalle, Théophile Naël ha portato a casa un ottimo secondo posto per la Van Amersfoort Racing, confermando il buon momento del team olandese dopo la doppietta nella Sprint. In una gara resa nervosa dalla doppia Safety Car, Naël ha sfruttato al meglio la ripartenza del giro 21 per superare Van Hoepen con un sorpasso deciso all’esterno della prima curva, blindando una P2 meritata. Ottima anche la prova di Alessandro Giusti, che conquista il suo primo podio in F3 dopo una corsa in costante rimonta e ritmo: il pilota della Williams Academy ha messo nel mirino Van Hoepen e lo ha superato nel finale con l’ausilio del DRS, completando il podio.

Luci e ombre

Laurens Van Hoepen, partito terzo, sembrava poter tenere il passo di Camara, ma ha pagato cara la bagarre con Naël e poi con Giusti. Un quarto posto comunque solido per il pilota ART, ma con il rammarico di aver perso il podio nel finale. Più opaca la gara di Martinius Stenshorne, protagonista sì di alcuni bei duelli iniziali (tra cui un sorpasso all’esterno su Taponen), ma poi in difficoltà nel secondo stint, finendo nono.

Delude invece la partenza di Nikola Tsolov. Il bulgaro, secondo in classifica e primo inseguitore di Camara, scattava dalla prima fila ma ha perso subito terreno, scivolando fino all’ottava posizione. Da lì ha iniziato una lenta ma efficace rimonta, passando Domingues e poi Stenshorne, ma non è riuscito a rientrare nella lotta per il podio. Chiude quinto, limitando i danni ma perdendo contatto in classifica generale: ora il gap dal brasiliano supera i 25 punti.

Disfatta tricolore

Male i piloti italiani. Luca Badoer e Nicola Lacorte sono stati protagonisti del contatto che ha causato la seconda Safety Car e hanno chiuso fuori dai punti, con Lacorte penalizzato pesantemente per infrazioni multiple. Anche Marinangeli ha vissuto una gara complicata, aggravata da una penalità per errato posizionamento in griglia.

Ordine arrivo

Ecco l'ordine d'arrivo della Feature Race di F3 a Barcellona:

Crediti foto: livetiming F3

James Wharton ha ricevuto una penalità di cinque secondi per i limiti della pista e scende dalla top 10 al 16° posto. Promosso nella top 10 è Callum Voisin.

Dopo cinque round e tre vittorie in Feature Race, Câmara è il pilota da battere. Tsolov rimane l’alternativa più credibile, ma servirà una reazione già dal prossimo appuntamento. Dietro di loro si fa serrata la lotta per il terzo posto. La stagione è ancora lunga, ma se il trend domenicale si confermasse, la F3 2025 potrebbe parlare sempre più brasiliano.

La F3 tornerà in pista tra qualche settimana a Spielberg, dal 27 al 29 giugno, per affrontare la seconda metà della stagione.

Anna Botton