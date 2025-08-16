Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 16/17 agosto

Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming, senza dover perdere tempo a cercare i link…in giro per il web. Allaccia le cinture e sali a bordo con noi per vivere il mondo dei motori…in tempo reale!

Protagonista assoluto il Kwik Fit British Touring Car Championship (BTCC) da Knockhill e l'attività di SRO America a Road America con tutti i campionati regolarmente in pista.

Buon divertimento con tutto il motorsport in diretta streaming su LiveGP.it e…continua a seguirci per i prossimi appuntamenti in pista!

Le dirette di sabato 17 agosto

16.25 | GT World Challenge America Powered by AWS - Road America qualifiche

20.20 | GT America Powered by AWS - Road America race-1

21.05 | Toyota GR NA - Road America race-1

22.15 | GT World Challenge America Powered by AWS - Road America race-1

Le dirette di domenica 18 agosto

00.00 | Pirelli GT4 America - Road America race-2

12.00 | BTCC Race Day - Knockhill

16.00 | GT America Powered by AWS - Road America race-2

18.25 | Pirelli GT4 America - Road America race-2

19.45 | Toyota GR NA - Road America race-2

21.45 | GT World Challenge America Powered by AWS - Road America race-2