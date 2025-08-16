Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 16/17 agosto
Protagonista assoluto il Kwik Fit British Touring Car Championship (BTCC) da Knockhill e l'attività di SRO America a Road America con tutti i campionati regolarmente in pista.
Le dirette di sabato 17 agosto
16.25 | GT World Challenge America Powered by AWS - Road America qualifiche
20.20 | GT America Powered by AWS - Road America race-1
21.05 | Toyota GR NA - Road America race-1
22.15 | GT World Challenge America Powered by AWS - Road America race-1
Le dirette di domenica 18 agosto
00.00 | Pirelli GT4 America - Road America race-2
12.00 | BTCC Race Day - Knockhill
16.00 | GT America Powered by AWS - Road America race-2
18.25 | Pirelli GT4 America - Road America race-2
19.45 | Toyota GR NA - Road America race-2
21.45 | GT World Challenge America Powered by AWS - Road America race-2