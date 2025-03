Ebimotors vince con Porsche la 12h Mugello | A Ruota Libera

MANAMAURI ENERGY BY EBIMOTORS e Porsche festeggiano il successo nella Michelin 12H Mugello, protagonista assoluta della quarta puntata stagionale di ‘A Ruota Libera’. Fabrizio Broggi/Sabino de Castro/Sergiu Nicolae si impongono nella prima prova europea della Michelin 24H Series dopo una strategia perfetta al termine di un evento caratterizzato dal maltempo.

Credits. Michelin 24H Series

Ferrari ci prova, ma alla fine vince Porsche

La pioggia è stata la vera protagonista della Michelin 12H Mugello, appuntamento giunto alla propria 11ma edizione. La competizione indetta da Creventic è stata più che mai combattuta fino alla fine con tre auto pienamente in corsa per la vittoria finale.

Fabrizio Broggi/Sabino de Castro/Sergiu Nicolae (MANAMAURI ENERGY BY EBIMOTORS Porsche #95) ha concluso in vetta le sette ore del sabato concludendo davanti alla Ferrari 296 GT3 #8 CCC Kessel Racing di L. L.D.V./Alessandro Cutrera/Marco Frezza/David Fumanelli e la riconoscibile Mercedes AMG GT3 EVO #27 Heart of Racing by SPS di Ian James/Gray Newell/Hannah Grisham.

La battaglia è ripresa domenica con le restanti cinque ore da disputare. Dopo un sabato completamente bagnato, il meteo è migliorato per la seconda decisiva parte della manifestazione.

Ebimotors ha dovuto fronteggiare il ritorno di Kessel Racing che ha dovuto arrendersi solamente nel finale in seguito ad una penalità. La compagine elvetica che aveva siglato la pole nella giornata di venerdì ha perso il podio per un'infrazione nel tempo di guida, la Ferrari #8 ha dovuto accontentarsi della quarta piazza all'arrivo.

12h Mugello - Credits. Michelin 24H Series

Porsche al top nella 12h Mugello

MANAMAURI ENERGY BY EBIMOTORS conferma quindi Porsche in vetta alla graduatoria in quel del Mugello dopo l'affermazione di GP Elite lo scorso marzo. Il team tricolore festeggia dopo le ottime prestazioni in occasione della 24H Dubai e 6H Abu Dhabi a gennaio.

Mercedes ottiene il secondo posto con Heart of Racing by SPS davanti alla Ferrari 296 GT3 #81 Era Motorsport di Dwight Merriman/Kyle Tilley/Jake Hill/Ryan Dalziel.

Red Ant Racing Mercedes AMG GT3 EVO #93 completa in quinta posizione precedendo ARC Bratislava Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #44, Continental Racing by Simpson Motorsport Audi R8 LMS GT3 EVO II #69, Red Camel-Jordans.nl Porsche #92, JUTA Racing Audi #71 e Scuderia Praha Ferrari #56.

Nuovo week-end notevole per Porsche Motorsport che oltre all'acuto in Toscana ha primeggiato con Falken Motorsports nell'opening round del NLS (Nurburgring Endurance Series). Le Porsche 992 GT3-R hanno dominato la ‘70. ADAC Westfalenfahrt' ottenendo le prime quattro piazze della graduatoria assoluta.

Nella prossima puntata

In attesa del via del GT World Challenge Europe Powered by AWS, inizia da Sonoma in California il GTWC America. Scatta quindi ufficialmente la stagione di SRO a pochi giorni dal Prologue del GTWC Europe dal Paul Ricard e dal Media Day del British GT Championship a Silverstone.

Luca Pellegrini