GT | Antonello Coletta: “Stiamo lavorando su una versione EVO della 296 GT3”

In occasione delle Finali Mondiali di Imola, Antonello Coletto ha parlato anche della vincente Ferrari 296 GT3. Tanti i successi anche in questo 2024 per il prodotto di Maranello che ha saputo imporsi a gennaio nella Rolex 24 at Daytona valida per l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship prima di sfiorare il titolo nel centenario della 24h Spa.

Rolex 24 e 24h Spa sfiorata nel 2024 per Ferrari

In meno di due anni la Ferrari 296 GT3 è stata l'assoluta protagonista della scena internazionale con un'affermazione in LMGT3 nel FIA World Endurance Championship, la prima gioia di sempre per il costruttore italiano nella 24h del Nurburgring oltre alla vittoria nella classe GTD PRO della 24h Daytona dopo una pausa che durava da oltre 10 anni. Alessandro Pier Guidi/James Calado/Daniel Serra /Davide Rigon hanno segnato la storia lo scorso gennaio, un trionfo incredibile nella prima vera competizione della stagione agonistica.

Successivamente, invece, è arrivato il secondo posto nella 24h di Spa, round valido per l'Intercontinental GT Challenge e per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Rigon, Pier Guidi ed Alessio Rovera hanno sfiorato la vittoria overall, l'impresa è sfumata nel corso dell'ultima ora d'azione in seguito ad un discutibile episodio che si è verificato all'ingresso della stretta pit road della nota pista belga.

Ferrari ha celebrato queste due auto a Imola. La #62 Risi Competizione si è contesa fino all'ultimo la vittoria nella Michelin Endurance Cup nella classe GTD PRO dell'IMSA WTSC, mentre la Rossa #51 presente nel GTWC Europe è ancora pienamente in corsa per la vittoria finale dopo il podio di Monza ed appunto il risultato della 'Maratona delle Ardenne'. Tutto si deciderà a Jeddah a fine novembre con una 1000km in cui indubbiamente la vettura di Maranello giocherà un ruolo da protagonista.

Ferrari 296 GT3 EVO in arrivo...

Coletta ha parlato ai Media presenti sulle rive del Santerno, tra cui anche LiveGP.it, del futuro della 296 GT3 e della sua evoluzione. Come accaduto per la M4 GT3, al debutto nel 2025, non manca tanto all'esordio di una nuova GT3, ma attualmente non vi sono molte certezze in merito.

Certamente lavoriamo ad una versione EVO della GT3, non possiamo mai fermarci come per la 499P. Stiamo parlando di una macchina completamente nuova rispetto ai modelli progettati fino al 2023, oggi abbiamo finalmente un prodotto affidabile e sempre più competitiva anche se dopo pochi mesi dal debutto abbiamo vinto la 24h del Nurburgring. Tutto dipenderà molto dai test che faremo nel prossimo futuro.

#51 AF Corse Ferrari 296 GT3 nel GTWC Europe 2024 - Credits: Daniele Paglino

12h Bathurst all'orizzonte?

Antonello Coletta ha confermato l'impegno nel GTWC Europe Endurance Cup nella classe PRO anche per la prossima annata e non ha escluso un inedito impegno PRO nella 12h di Bathurst che anche nel 2025 aprirà l'Intercontinental GT Challenge. Il programma citato si potrebbe combinare alla perfezione con il debutto del Ferrari Challenge Australasia che inizierà la propria storia nei prossimi mesi unendosi ai già presenti Ferrari Challenge Europe, North America, Japan ed UK.



Il nostro intento è quello di continuare con un programma nel GTWC Europe nella classe PRO, indubbiamente ci piacerebbe correre anche a Mt. Panorama nella 12 ore visto anche l’espansione di ‘Corse Clienti’ con Ferrari Challenge in quel territorio. Abbiamo dei team interessanti che corrono localmente, una decisione sarà presa a breve anche perché il tempo stringe. Ovviamente non è da escludere anche un programma a tempo pieno nell’IGTC, ci piacerebbe riavere un ruolo di primo profilo anche in quel campionato. Se si riuscisse ad avere una macchina a Bathurst è possibile avere poi una vettura a tempo pieno anche per i restanti round.

Arise Racing GT è la squadra che sta correndo con due 296 GT3 nel GTWC Australia, campionato di riferimento in Oceania per quanto riguarda le vetture GT. Liam Talbot/Chaz Mostert si stanno contendendo il titolo piloti dopo l'ottimo risultato ottenuto recentemente presso il Sydney Motorsport Park.

Ferrari ha già corso e vinto l'Intercontinental GT Challenge in passato, campionato globale di SRO riservato alle auto GT3 che nel 2025 prevederà nuovamente la 12h di Bathurst, la 24h del Nurburgring, la 24h di Spa, la 8h Indianapolis e l'inedita 1000km di Suzuka.





Da Imola - Luca Pellegrini