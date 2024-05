IGTC | 24h Nürburgring: Ferrari per il bis nell'Inferno Verde?

Appuntamento imperdibile questo fine settimana per la 52ma edizione della ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, evento che per la prima volta sarà valido anche per l'Intercontinental GT Challenge. Cresce l'attesa per un classico del calendario, una delle manifestazioni più importanti per quanto riguarda le ruote coperte. Le GT3 saranno ovviamente protagoniste, Ferrari e Frikadelli cercano di confermarsi dopo lo storico successo della passata stagione.

Sono 130 i protagonisti iscritti nelle tantissime categorie che gareggeranno nell'Inferno Verde. La sfida sarà aperta come sempre anche a GT4, TCR e tantissime altre classi anche se appartenente all'Intercontinental GT Challenge che ha iniziato la propria stagione da Bathurst a febbraio.

Ferrari per il bis?

Frikadelli Racing ci riprova dopo lo storico acuto ottenuto con Ferrari nel 2023. Sono tanti i cambiamenti però da menzionare, l'equipaggio è stato infatti completamente rivisto rispetto allo scorso anno.

Earl Bamber non tornerà con l'auto #1, Nick Catsburg ha rinunciato alla competizione teutonica vista la concomitanza con la sfida di Detroit dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. David Pittard, essendo pilota ufficiale Aston Martin, dovrà adempiere ai propri compiti all'esterno dal box di Frikadelli, l'unico che resta a bordo della Rossa #1 sarà quindi Felipe Laser.

Accanto al tedesco avremo il veterano Daniel Keilwitz, l'esperto Luca Ludwig e Nico Varrone, campione in carica della 24h Le Mans e del FIA World Endurance Championship nella classe GTE.

Occhio a Porsche

Porsche ha vinto tredici volte (1976, 1977, 1978, 1988, 1993, 2000, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2018, 2021) la 24h Nürburgring e provvisoriamente si trova al vertice dell'Intercontinental GT Challenge dopo il trionfo a Mt. Panorama con Matt Campbell/Laurens Vanthoor/Ayhancan Güven.

Il secondo ed il terzo sono attesi anche questo fine settimana con Manthey EMA, la coppia dividerà l'abitacolo con il campione DTM 2023 Thomas Preining ed il pilota hypercar vincitore nel 2021 Kevin Estre.

Il padrone dell'ultima Rolex 24 guiderà, invece, con Robert Renauer/ Vicent Kolb/Dennis Olsen la Porsche #5 di Renauer u. Renauer Gbr, mentre le due auto targate Falken Motorsport verranno affidate a Alessio Picariello/Sven Mueller/Klaus Bachler/Julien Andlauer #33 e Tim Heinemann/Sven Mueller/Martin Ragginger/Nico Menzel #34. Menzione anche per Dinamic GT con Marco Holzer/Marco Seefried /Bastian Buus/Marvin Dienst.

Porsche ha vinto tutte e quattro le sfide del NLS disputate sino ad ora. Il campionato che corre esclusivamente all'intero del Nuerburgring ha sorriso per ora alla casa di Weissach, al top anche nelle due prove di qualificazione disputate ad aprile. Falken ha primeggiato per tre volte, Manthey EMA ha ottenuto una gioia in occasione della seconda ufficiale del 2024 (63. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen).

BMW all'assalto su più fronti

BMW si prepara per attaccare su più fronti. ROWE Racing e Team RMG saranno il riferimento per l'edizione 2024 della 24h Nürburgring, prima delle tre corse da un giorno che caratterizzeranno il mese di giugno.

Iniziamo dal team che provvisoriamente guida il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup, al via con l'ex pilota Mercedes Raffaele Marciello, il veterano belga Maxime Martin, il bi-campione DTM Marco Wittmann e l'ex vincitore della Rolex 24 Augusto Farfus #98. Il brasiliano si impegnerà contemporaneamente anche sulla gemella #99 insieme all'ex campione del GTWC Europe Sprint Robin Frijns, il campione DTM 2022 Sheldon Van der Linde ed il tre volte vincitore della Sprint Cup del GTWC Europe Dries Vanthoor.

La seconda BMW M4 GT3, invece, vedrà al via Charles Weerts /Max Hesse/Dan Harper, protagonisti schierati dal Team RMG. Hesse ed Harper, impegnati negli ultimi anni con Neil Verhagen nella 24h Nürburgring, accolgono il plurivincitore del GTWC Europe Sprint Charles Weerts. Esordio assoluto per il belga che negli ultimi mesi si è ‘allenato’ nel NLS e non solo.

BMW è il marchio che ha vinto più volte, segnaliamo in merito i venti sigilli (1970, 1971, 1972, 1973, 1984, 1985, 1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2004, 2005, 2010, 2020) ottenuti nelle 51 corse disputate al Ring.

Mercedes x3?

Mercedes vanta solamente due affermazioni nella 24h Nürburgring, l'ultima risale al 2016. Sono diverse le unità ufficiali presentate dal brand di Stoccarda che vuole celebrare al meglio i propri 130 anni nel mondo dei motori.

Maro Engel/Jules Gounon/Fabian Schiller #130 e Lucas Auer/Adam Christodoulou/Philip Ellis/Mikael Grenier rappresenteranno il Team GetSpeed, mentre Maxi Goetz/Arjun Maini/Daniel Juncadella/Luca Stolz #4 e Jufus Owega/Frank Bird/Arjun Maini/Michele Beretta #3 correranno per Haupt Racing Team.

Audi per l'ultima danza?

La situazione Audi Sport resta più che mai complicata da decifrare, l'unica certezza è che due auto verranno schierate da Scherer Sport PHX con al volante tutti e quattro i piloti che ancora hanno un contratto per il 2024 con il marchio di Ingolstadt.

Christopher Haase/Markus Winkelhock / Ricardo Feller divideranno l'auto #15 con l'ex alfiere Audi Sport e vincitore della 24h Nürburgring in passato Frederic Vervisch #15, mentre Frank Stippler condurrà la gemella #16 con altri due ex della famiglia dei Quattro Anelli come Christopher Mies e Dennis Marschall. Il quarto uomo sarà Feller che come Farfus per BMW, Mueller per Porsche e Maini per Mercedes si alternerà contemporaneamente su due auto.

Audi vanta sei affermazioni in questa corsa (2012, 2014, 2015, 2017, 2019, 2022), il marchio che ha più vinto durante l'era GT3 che oramai dura da oltre un decennio.

Lamborghini ed Aston Martin outsider di lusso?

Lamborghini ed Aston Martin guidano la lista degli outsider di lusso della 24h Nürburgring. Entrambi i marchi inseguono la prima affermazione in questa leggendaria competizione che originariamente si sarebbe dovuta svolgere ad inizio maggio.

David Pittard/Nicki Thiim/Kuba Giermaziak/ Christian Krognes rappresenteranno Walkenhorst Motorsport Aston Martin #34, mentre il brand bolognese farà affidamento su Marco Mapelli/Kelvin van der Linde/Jordan Pepper (Red Bull Team ABT Lamborghini #27). Il tridente ha sfiorato il successo nella seconda gara del NLS 2024, un obiettivo sfumato per pochi millesimi.

L'azione di questo week-end, dopo le tre sessioni di qualifiche che commenteremo da giovedì, entrerà nel vivo venerdì sera con il ‘Top Qualifying’ a partire dalle 17.30. La gara, invece, è indetta per sabato 1 giugno dalle 16.00, live su GTWorld e sui canali della 24h Nürburgring.

Luca Pellegrini