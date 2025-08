F4 Italia | Imola, gara-3: Bondarev si sblocca, tripletta Prema

Il weekend del campionato italiano di Formula 4 ad Imola si chiude con la tripletta Prema in gara-3 guidata da Oleksandr Bondarev. Il rookie ucraino conquista così la sua prima vittoria di carriera dopo un duello emozionante per la testa della gara con il leader Kean Nakamura-Berta che, con un altro importante allungo in classifica su Gabriel Gomez, comincia a “vedere” la corona della F4 Italia 2025.

Bondarev vince il confronto con Nakamura-Berta, ma entrambi sono felici

Nonostante la pole position conquistata per gara-3, Bondarev aveva perso la leadership di gara al primo giro dopo un sorpasso preciso di Nakamura-Berta alle Acque Minerali arrivato giusto prima della Safety Car per gli incidenti nelle retrovie (con ritiri per Walther e Dupé). Dopo la ripartenza, il pilota giapponese sembrava essere in grado di mantenere la prima posizione e di resistere agli attacchi di un Oleksandr determinato, salvo però il nuovo ingresso della Safety Car dopo il testacoda di una Kornelia Olkucka (Maffi Racing) finita nella ghiaia della Variante Tamburello.

Alla seconda ripartenza il giovanissimo ucraino va subito all’attacco di Kean: una pressione asfissiante che si è conclusa a circa 3 minuti dallo scadere con il sorpasso di Bondarev all’esterno della Variante Tamburello, permettendogli così di conquistare la sua prima vittoria nella F4 italiana. Dietro di lui per soli 445 millesimi, Nakamura-Berta ha scelto nel finale di pensare alla classifica e di accontentarsi di una seconda posizione (che però rimane provvisoria a causa di un'investigazione degli steward per guida scorretta) che gli permette di consolidare la sua leadership. In terza posizione troviamo il cinese Newman Chi per completare il monopolio Prema sul podio di Imola.

Gomez ai piedi del podio, Wheldon ottavo, Olivieri ancora sfortunato

Gabriel Gomez (US Racing) risale come può dall’ottava piazza della griglia ma alla fine non va oltre un quarto posto che lo lascia a -55 da Nakamura-Berta, dietro al brasiliano troviamo Salim Hanna (Prema) nella top 5 davanti a Maksimilian Popov (Van Amersfoort Racing). Settima posizione per Alex Powell (R-ACE GP), ottavo un Sebastian Wheldon (Prema) che continua a lasciare indietro punti pesanti anche nella corsa al secondo posto occupato da Gomez. Completano la zona punti Kabir Anurag (US Rcaing) ed Enea Frey (Jenzer Motorsport).

Di nuovo sfortunato invece Emanuele Olivieri: il giovane italiano di R-ACE GP ha dovuto abbandonare la lotta in zona podio nella prima parte di gara a causa di un contatto con Reno Francot (PHM Racing) alla Piratella che ha procurato danni a entrambi le monoposto, costringendo entrambi i piloti ad una sosta non programmata. Nemmeno l’ingresso della seconda Safety Car riesce a farli rientrare in gara per la top 10 e così Olivieri e Francot concludono rispettivamente in 18a e 20a posizione.

Credits: ACI Sport

Dopo le emozioni di questo weekend vicino alla rive del Santerno, il paddock della F4 Italia si gode la sua meritata pausa estiva con la seguente classifica: Nakamura-Berta 246, Gomez 191, Wheldon 159, Powell 125, Hanna 116, Olivieri 98. Il campionato ritornerà in pista fuori dai confini italiani il 19-21 settembre per la penultima tappa al Circuit de Catalunya di Barcellona dove Nakamura-Berta, nel caso di determinate combinazioni, potrebbe avere tra le mani il suo primo match-point iridato. La gara catalana, tra l'altro, vedrà con ogni probabilità il recupero della Gara-2 di ieri, interrotta con bandiera rossa e praticamente non disputata in seguito al grande incidente che ha coinvolto tanti piloti al via.

Andrea Mattavelli