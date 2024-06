F1 | GP Canada, FP3: Hamilton chiude al comando l'ultima sessione di libere

È Lewis Hamilton a chiudere al comando le FP3 del GP del Canada di F1. Il sette volte campione del mondo della Mercedes, sulla pista che lo vide cogliere nel 2007 la sua prima vittoria in carriera, è parso estremamente competitivo, almeno sul giro secco, mettendosi davanti a tutti con un tempo di 1:12.549, in quella che finora è stata l'unica sessione totalmente asciutta del weekend.

La Mercedes si conferma in forma, con George Russell che si piazza terzo, a 4 decimi dal compagno di squadra. In mezzo ai due il campione del mondo in carica, Max Verstappen, staccato di 374 millesimi dal suo rivale al titolo nella stagione 2021.

La griglia è abbastanza compatta, con i vari team che sono mescolati. Giù dal podio virtuale troviamo il padrone di casa, Lance Stroll con l'Aston Martin, che precede la McLaren di Oscar Piastri e un sorprendente Daniel Ricciardo, sulla VCARB. Settima la seconda delle due McLaren, quella di Lando Norris, che precede l'altra Aston Martin di Fernando Alonso e la Red Bull di Sergio Perez.

In difficoltà le Ferrari

Solo decimo Charles Leclerc, a 8 decimi dal suo futuro compagno di squadra in Rosso nel 2025. Il pilota della Ferrari, sul finire della sessione, si è anche aperto in radio esclamando “Siamo estremamente lenti". Trend confermato anche dall'altra Ferrari, quella di Carlos Sainz, appena dodicesima e dietro anche la Haas di Kevin Magnussen. Lo spagnolo può almeno giustificarsi con il fatto di non aver potuto effettuare il giro veloce a causa del traffico.

Segue poi la Kick Sauber di Valtteri Bottas, davanti alla Williams di Logan Sargeant, alla VCARB di Yuki Tsunoda, all'Alpine di Pierre Gasly, alla Haas di Nico Hulkenberg, alla Williams di Alex Albon e all'Alpine di Esteban Ocon. Ultimo Zhou Guanyu, il quale, come ieri nelle FP1, ha causato una bandiera rossa all'inizio della sessione.

La classifica delle FP3 del GP del Canada