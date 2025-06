CIGT Endurance | Lamborghini VSR trionfa a Monza, Best Lap domina in GT Cup

Lamborghini si prende il secondo round del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance grazie alla vittoria all'Autodromo Nazionale Monza della Huracan GT3 #63 del team di Vincenzo Sospiri con Beretta/Frassineti/Testa. Subito dietro le due Ferrari Pro-AM di AF Corse con la #62 (Colavita/Badawi/Vidales Ajenjo) davanti alla #51 (Ferrari/Raghunatan/Ponzio) dopo una tre ore di gara che non ha mancato di emozioni e sorprese sul circuito brianzolo.

Cambio di fortune tra VSR e Audi Sport Italia

Per una Lamborghini VSR #63 reduce dallo zero di Misano non è stato affatto un successo facile, anzi: nonostante la pole position conquistata ieri dal loro terzetto di piloti, la loro gara si è presto complicata dopo il testacoda e l’insabbiatura alla Variante della Roggia della Lamborghini SuperTrofeo #127 di Invictus Corse che ha causato prima la Full Course Yellow e poi la Safety Car. Decidendo di non fermarsi in quella finestra, l’equipaggio ha dovuto rimontare dal centro classifica nella seconda parte di gara, riuscendo a recuperare il tempo perso tra sorpassi e strategie.

Ai loro meriti per aver raddrizzato una situazione spinosa ci si unisce anche la buona sorte: dopo aver sfruttato le varie neutralizzazioni per portarsi al comando, la Audi Sport Italia #21 (Lambrughi/Lopez/Cantù) ha subito la foratura della posteriore sinistra a 16 minuti dalla fine. Lo scoppio della gomma, probabilmente dovuto al ritiro in pista della Lamborghini #8 alla Variante del Rettifilo, ha messo in difficoltà il giovane Cantù che, per provare a rientrare velocemente ai box, ha perso il controllo della sua R8 LMS mandandola a muro alla Lesmo 1.

Due Ferrari sul podio, Lamborghini vince anche in AM

Ad approfittare della situazione sono state le due Ferrari 296 GT3 di AF Corse con la vettura #62 Pro-AM che si prende la seconda posizione e la vittoria di classe dopo aver subito un attacco avventato alla prima Variante dalla #98 Easy Race (con il terzetto Coluccio/Gorini/Tamburini penalizzato di 10 secondi per il contatto), mentre a chiudere il podio di Monza nella assoluta abbiamo la #51 dopo aver resistito nel finale agli attacchi della BMW Italia Ceccato Racing #1, quarta con Caglioni/Comandini/Guerra dopo aver perso il gruppo di testa a causa di una penalità Drive Through.

La Lamborghini si prende anche il successo nella classe AM con la Huracan #33 di Star Performance (Pavlovic/Spengler/Lommahadthai) nella top 5 assoluta, gara sfortunata per le Audi di Tresor Attempto Racing con la R8 #99 Pro che ha chiuso settima dopo una strategia errata e il ritiro della vettura #88 Pro-Am per problemi meccanici. La terza ed ultima vettura Pro, la Lamborghini #85 di Imperiale Racing (Denes/Cola/Guidetti), ha completato la top 10 dietro anche alla Mercedes AKM Motorsport #64 quinta in Pro-Am dopo una gara senza mordente.

GT Cup: Ferrari stravince pur senza vedere la bandiera a scacchi

Credits: ACI Sport

Nella GT Cup c’è da segnalare una vittoria di forza della Ferrari #111 di Best Lap… senza però tagliare il traguardo. La 296 Challenge Pro-AM di Di Mare/Croccolino/Agoglia aveva dominato la gara grazie anche al timing fortunato delle FCY/Safety Car salvo poi incontrare un problema meccanico proprio all’ultimo giro della gara che li ha costretti allo stop alla Curva Grande. Fortunatamente per loro gli avversari erano tutti doppiati e, di conseguenza, hanno conservato il loro primo successo stagionale.

Sul podio di categoria abbiamo anche la Lamborghini SuperTrofeo #27 di DL Racing (Locanto/Segù) e la Ferrari #216 Best Lap (Levy/Mari/Bucci) in 19a e 20a posizione generale per la Prima Divisione classe AM. Per la Seconda Divisione invece l’ha spuntata la Ferrari 488 Challenge #403 di Easy Race con Bontempelli/Di Fabio/Postiglione davanti alla Ferrari #552 Reparto Corse RAM (vincitrice nella classe AM con Simonini/Parisotto/Daminato) e la Porsche 911 Cup #422 Racevent.

La CIGT Endurance tornerà in azione nel weekend dal 1 al 3 agosto per la terza tappa all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Per la serie Sprint, invece, si dovrà attendere solamente tre mesi per il secondo appuntamento della stagione previsto l’11-13 luglio all’Autodromo Internazionale del Mugello.

Credits: ACI Sport

Andrea Mattavelli