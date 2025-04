DTM | Due soste obbligatorie per gara-2, Porsche al top nei test

Manca sempre meno al primo atto di Oschersleben del DTM 2025. Tante le novità nell'entry list e per la prima volta nell'era GT3 anche dal punto di vista regolamentare con l'introduzione di una sosta extra per la gara-2 di ogni evento.

Credits: Gruppe C Photography – ADAC Motorsport

Alcune novità per il 2025

I protagonisti dovranno quindi effettuare almeno due passaggi in pit road nella corsa di domenica di ogni atto del DTM. Non cambia, invece, il programma per il sabato con il cambio gomme da effettuare all'interno dei 55 minuti + 1 giro previsti da regolamento.

ADAC Motorsport ha promosso questa novità insieme all'introduzione di un nuovo carburante sintetico e dell'inedita mescola Pirelli P Zero DHG, pronta al debutto al Paul Ricard tra meno di due settimane in occasione dell'opening round del GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Credits: Gruppe C Photography – ADAC Motorsport

Porsche veloce nei test

Thomas Preining (Manthey EMA Porsche #91) è stato il più competitivo nei test pre-stagionali disputati sempre in quel di Oschersleben. L'austriaco svetta nella classifica combinata in 1:21.887 precedendo di 3 decimi il compagno di squadra Ayhancan Güven #91, protagonista di ben 141 passaggi nel corso della giornata.

Le due Porsche 992 GT3-R hanno preceduto le due unità targate TGI Team Lamborghini by GRT. Jordan Pepper #63 e Luca Engstler #19 hanno siglato la terzo ed il quarto tempo davanti Jules Gounon (Mercedes-AMG Team MANN-FILTER #48), Lucas Auer (Mercedes-AMG Team Landgraf #22) ed il campione 2023 Mirko Bortolotti (ABT Sportsline Lamborghini #1).

DTM - Credits: Gruppe C Photography – ADAC Motorsport

Il DTM 2025 ha visto il debutto della Aston Martin Vantage GT3 EVO e della Ford Mustang GT3, rispettivamente in azione con Comtoyou Racing e Haupt Racing Team. Nel primo caso spiccano Gilles Magnus e Nicolas Baert, mentre nel secondo segnaliamo Arjun Maini e Fabio Scherer.

Ritorno nel DTM per l'elvetico che ha vinto nel 2023 la 24h Le Mans in LMP2. Il 25enne ha corso nell'era Classe One della serie teutonica prima di spostarsi con i prototipi.

Credits: Gruppe C Photography – ADAC Motorsport

Aston Martin, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG e Porsche sono i marchi attesi quest’anno in azione. Audi si è aggiunta all'ultimo con Land Motorsport che farà affidamento sullo svizzero Ricardo Feller, ex alfiere del marchio di Ingolstadt attualmente impegnato con Porsche Motorsport. Non accadeva dal 1987 di avere ben nove brand ai nastri di partenza

A fine aprile il via del DTM 2025 che conferma un calendario su otto eventi. Gli unici due round all'esterno della Germania saranno Zandvoort (Olanda) e Red Bull Ring (Austria).

Luca Pellegrini