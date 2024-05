IndyCar | Preview Sonsio GP: al via il Month of May

È iniziato il mese più caldo per la IndyCar, quello di maggio, che conduce dritti alla 500 Miglia di Indianapolis. Prima, però, è tempo di correre sullo stradale della capitale dell’Indiana, che sabato 11 maggio sarà il teatro del Sonsio Grand Prix, chiamato a dare una forma ben definita alla classifica. Tra i team, particolare attenzione sarà rivolta a Penske, dove sono stati sospesi per due gare nientemeno che Tim Cindric e tre ingegneri di primissimo piano dopo il caso relativo all’utilizzo irregolare del Push-to-pass nella gara di St. Petersburg.

Il tracciato

La mappa del tracciato stradale di Indianapolis

Ricavato all’interno del catino più famoso del mondo, il tracciato stradale di Indianapolis conta 14 curve totali, distribuite lungo 2.439 miglia. Nel complesso, non è certo uno dei più difficili del calendario, ma riserva comunque un paio di passaggi insidiosi. Da quest’anno, la IndyCar correrà qui solo una volta in stagione, a differenza delle ultime annate quando si tornava qui in agosto per l’appuntamento condiviso con la Nascar, che correva la sua Brickyard 400. Da ricordare, inoltre, che dal 2000 al 2008 qui hanno corso le vetture di F1, su un layout molto simile a quello attuale.

Il rettilineo di partenza è condiviso con la Indy 500, solo percorso al contrario. La prima staccata è molto violenta, e immette sulla variante iniziale, una secca destra-sinistra che permette sicuramente tanti attacchi. Il primo settore trascorre tra altri quattro curvoni molto veloci, di cui tre destrorsi, prima di affrontare il rettilineo di ritorno.

L’ultima porzione del tracciato è la più lenta; qui è fondamentale non perdere la linea ideale, per evitare bloccaggi soprattutto in ingresso della penultima curva. Due pieghe molto lente immettono poi su curva 14, praticamente un tutt’uno con il rettilineo dei box, che sbuca dove le F1 affrontavano la parabolica conclusiva del layout a loro dedicato.

La classifica

Il Month of May inizia con una classifica corta come non mai. Leader del campionato è Colton Herta con 101 punti; il pilota di punta di Andretti Autosport si è trovato in testa dopo la gara di Barber, grazie ad un inizio di stagione consistente come non gli capitava ormai da tempo. Dietro di lui, staccato di una sola lunghezza, c’è Will Power, primo degli alfieri Penske, e sicuramente quello meno colpito dal caso Push-to-pass.

Terza piazza per il campione in carica Alex Palou; lo spagnolo, al solito, in questo inizio di stagione non è stato particolarmente appariscente, ma ha badato più che altro alla sostanza in attesa della parte centrale del campionato. Dietro di lui, a quota 94, troviamo Scott Dixon, vincitore a Long Beach ma autore di un errore pesante a Barber.

Caso Push-to-pass: il pugno duro del Capitano

Il caso che ha visto protagoniste le vetture del Team Penske a St. Pete, con Newgarden squalificato a perdere una vittoria e McLaughlin e Power penalizzati, ha lasciato strascichi pesanti all’interno della squadra di Roger. L’investigazione interna è finalmente terminata, e ha portato a risultati che hanno costretto il Capitano a prendere decisioni molto pesanti, ma probabilmente inevitabili vista anche la sua posizione all’interno del mondo IndyCar. Il Presidente Tim Cindric, insieme al Managing Direcor Ron Ruzewski e agli ingegneri Luke Mason e Robbie Atkinson sono stati sospesi per due gare. Con un comunicato molto contenuto, Penske ha spiegato la propria scelta.

Riconosco la gravità di quanto successo e il peso che continua ad avere sullo sport a cui ho dedicato così tanti decenni. Porgo le mie scuse a tutti all’interno del team Penske, insieme ai nostri fan e ai nostri partner, per gli errori che sono stati fatti, di cui sono profondamente rammaricato.

Gli orari

Come per ogni appuntamento, Il Sonsio Grand Prix sarà trasmesso in diretta da Sky Sport (si correrà di sabato), mentre tutte le altre sessioni saranno disponibili sulla piattaforma IndyCar Live.

Venerdì 10 maggio

FP1: 15.30 – 16.30 (diretta IndyCar Live)

FP2: 19.10 – 20.10 (diretta IndyCar Live)

Q: 22.20 – 23.20 (diretta IndyCar Live)

Sabato 11 maggio

Warm Up: 17.15 – 17.45 (diretta IndyCar Live)

Sonsio Grand Prix: 21.30 – 23.30 (diretta Sky Sport)

Nicola Saglia