Italian F4 | Gran finale a Monza: programma e orari del weekend

Dopo un mese dal precedente round all'Autodromo Nazionale Monza è tutto pronto per l'ultimo round del campionato di Italian F4 2024, in programma dal 25 al 27 ottobre nella cornice dell'ACI Racing Weekend. Con i titoli piloti e team già assegnati, la battaglia rimane aperta per il Rookie Trophy.

A Monza l'appuntamento finale

Il penultimo round di Italian F4, disputatosi in Spagna, ha chiuso i giochi della lotta al titolo. Nonostante ciò, l'appuntamento di questo weekend promette comunque emozioni.

Freddie Slater, fresco campione di categoria, può chiudere una stagione da record. Con ancora 3 gare da disputare, può stabilire il record di vittorie avendo già eguagliato in gara 2 a Barcellona quello attuale ottenuto nel 2022 da Andrea Kimi Antonelli con ben 13 trionfi. Considerato che in una stagione vi sono 7 round quindi 21 gare, migliorare questo numero significherebbe confermare il dominio della categoria.

Il britannico, reduce da una deludente gara 3 di Euro4 che non gli ha permesso di fare bottino pieno di titoli, ha un conto in sospeso con la pista monzese. Degli ostacoli però potrebbero mettersi sulla sua strada: il meteo - è prevista pioggia per tutto il weekend - e la lotta tra i suoi compagni di squadra in Prema. Sono loro infatti a contendersi l'unico titolo ancora disponibile: il Rookie Trophy.



In testa alla classifica c'è Alex Powell con 318 punti, seguito dal pilota dell'Alpine Academy Kean Nakamura-Berta - già vincitore della categoria rookie in Euro4 - con 282 punti e dal lettone Tomass Stolcermanis con 269 punti. Ciò dimostra la superiorità complessiva del team italiano, che non a caso è campione nella classifica squadre.

Credits: ACI Sport

Restano comunque da definire le altre posizioni in classifica piloti. Il pilota di Van Amersfoort Racing Yamakoshi Hiyu, che si è giocato il titolo con Slater, ora deve difendere la seconda posizione in campionato sul vincitore di Euro4 Akshay Bohra. 31 punti separano i due, che però devono guardarsi le spalle da Jack Beeton, fresco della sua prima vittoria ottenuta in gara 3 in Spagna.

I due italiani in categoria - Emanuele Olivieri e Davide Larini - hanno ottenuto punti solo in poche gare, il che li posiziona rispettivamente diciasettesimo e diciannovesimo in classifica. La loro speranza è che queste gare rendano questo finale di stagione più dolce e positivo, in ottica futura.

A Monza saranno presenti quasi 40 monoposto, tra cui volti nuovi desiderosi di mettersi alla prova per la prima volta nella serie. Tra questi, come già accaduto nel weekend monzese di Euro4, anche in Italian F4 farà il suo esordio il team ART Grand Prix. Bianca Bustamante sarà ancora alla guida della monoposto della squadra francese per fare esperienza in una serie mista. Un altro pilota annunciato da tenere sotto osservazione è Kirill Kutskov, al debutto con Maffi Racing. Il talentuoso quindicenne, vincitore lo scorso anno del FIA World Karting Championship - OK, ha chiuso il campionato F4 CEZ al secondo posto e ora ha l’opportunità di sfidare alcuni dei migliori piloti emergenti del motorsport su uno dei circuiti più celebri al mondo.

Previsioni meteo per Monza: pioggia in arrivo e strategie di gara

Le insidie per piloti e team aumentano in quest'ultimo round di Italian F4. Durante tutto il weeekend è prevista pioggia. Questo influirà pesantemente sulle strategie, in quanto si dovrà valutare attentamente l’utilizzo dei pneumatici.

Oltre a ciò, il tracciato di Monza, già noto per la sua velocità, può diventare particolarmente insidioso con il nuovo asfalto scivoloso, richiedendo ai piloti in gara un approccio prudente nelle curve e una capacità di adattamento rapidissima. L'alto numero di monoposto, quasi 40, renderà ancora più ardua l'impresa.

Orari del weekend e programmazione

Le attività in pista dell'Italian F4 avverranno nel corso dell'ACI Racing Weekend.

Inizieranno venerdì 25 ottobre, con le due sessioni di prove libere da 40 minuti, rispettivamente alle 8:30 e alle 12:35. Nel tardo pomeriggio si svolgeranno le qualifiche della durata di 15 minuti ciascuna, con la prima sessione alle 16:40 e la seconda alle 17:05.

Per quanto riguarda le gare, Gara 1 si terrà sabato 26 ottobre alle 9:25, seguita da Gara 2 alle 14:20. Il gran finale, Gara 3, è previsto per domenica 27 ottobre alle 10:25.

Tutte e tre le gare, ciascuna della durata di 30 minuti più un giro, saranno trasmesse in diretta sui canali YouTube e Facebook di Italian F.4 Championship e su ACI Sport TV (Sky canale 228, TivùSat canale 52 e streaming su www.acisport.it).

Ecco il programma completo.

Anna Botton