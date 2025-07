F1 | GP Gran Bretagna, FP1: Lewis Hamilton primo davanti a Norris e Piastri

Lewis Hamilton ottiene la miglior prestazione nelle prime libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota di casa ha preceduto i due alfieri McLaren Lando Norris e Oscar Piastri, in seconda e terza posizione. Sessione senza interruzioni e con la presenza di due rookie, Paul Aron per il team Sauber e Arvid Lindblad in sostituzione di Yuki Tsunoda nel team Red Bull.

La solita Mclaren, Ferrari in grande forma

Lewis Hamilton segna il territorio nel gran premio di casa, conquistando la prima posizione nelle prime libere a Silverstone. Secondo tempo per la McLaren di Lando Norris, seguito dal compagno di squadra Oscar Piastri. Quarto posto per l'altra Ferrari di Charles Leclerc, in un duello tra il team di Maranello e quello di Woking che sembra cominciare già dai primi giri. Una McLaren sempre davanti, come ci ha abituato in questa stagione. E una Ferrari che ha cominciato il weekend in grande forma, con il giusto bilanciamento e una buona performance.

Mercedes, dopo il passo falso austriaco, inizia il weekend in maniera decisamente migliore rispetto a quanto visto a Spielberg, con George Russell in quinta posizione e Kimi Antonelli leggermente in difficoltà in nona piazza. Disperso invece il team Red Bull, con Max Verstappen che chiude la sessione al decimo posto, nonostante gli aggiornamenti portati in pista.

Sorpresa Racing Bulls, Aron e Lindblad nella seconda metà di classifica

Nella top ten delle prime libere Silverstone troviamo a sorpresa la Racing Bulls, con Isack Hadjar in sesta posizione e Liam Lawson, reduce dall'ottimo weekend austriaco, in ottava posizione. A dividere i piloti del team di Faenza è la Williams di Alexander Albon, settimo, con il team di James Vowles che ha bisogno di ritrovare risultato dopo gli ultimi gran premi. Ancora difficoltà invece per il compagno di squadra Carlos Sainz, che termina in quattordicesima posizione.

Nella sessione erano presenti anche due rookie. Paul Aron con il team Sauber, che ha chiuso la sessione in diciassettesima posizione, e Arvid Lindbald al posto di Yuki Tsunoda in Red Bull, che termina in tredicesima posizione.

Appuntamento per le seconde prove libere alle 17 ora italiana.

Federica Passoni