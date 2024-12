F1 | Ferrari saluta Sainz: ultimo giorno a Fiorano con papà Carlos

Oggi la Ferrari ha salutato Carlos Sainz e la sua famiglia con una giornata molto speciale. Il futuro pilota spagnolo di Williams è infatti sceso in pista a Fiorano insieme a suo padre con le monoposto del 2022. Un regalo d'addio che la Scuderia ha voluto fare a colui che ha conquistato quattro vittorie con il Cavallino Rampante in Formula 1 dal 2021 ad oggi.

La prima di Sainz Sr. sulla Rossa di Maranello

L'attività sulla storica pista di collaudo della Ferrari è cominciata alle ore 9:45, quando Sainz Sr. è sceso in pista con la Ferrari F1-75, la monoposto con la quale il figlio ha conquistato la sua prima vittoria nel GP Gran Bretagna 2022 a Silverstone. Nonostante l'età e un innocuo testacoda, è andato tutto bene per la leggenda dei rally e 4 volte campione della Dakar, che era alla sua seconda uscita su una vettura di Formula 1 dopo il test effettuato nel 2006 con la Renault R26 che vinse il Mondiale Piloti di quell'anno con Fernando Alonso.

Verso metà mattinata, poi, è stato il turno del figlio salire sulla monoposto 2022 per effettuare una manciata di giri sul circuito di Fiorano con la monoposto con cui ha colto il suo primo successo in F1. Per Sainz Jr il bilancio dei suoi quattro anni con la tuta rossa di Maranello è stato di 4 vittorie (di cui due in questa stagione a Melbourne e Città del Messico), 25 podi, 6 pole position e 900,5 punti conquistati nelle 88 gare disputate insieme.

Padre e figlio insieme in pista prima dei saluti

Il momento clou della giornata è stato senza dubbio verso l'ora di pranzo quando Sainz Jr e Sainz Sr sono scesi insieme in pista per alcuni giri di parata sulle due monoposto della Scuderia. Momenti che sono stati immortalati dai tantissimi presenti a bordo pista, tra cui non potevano mancare l'ormai ex-compagno di Carlos Charles Leclerc, il team principal della Ferrari Frédéric Vasseur e tutti gli ingegneri del Cavallino Rampante.

Il lungo regalo d'addio si è concluso nel primo pomeriggio con l'uscita di Carlos Sainz, figlio, sulla 735 LM, la vettura che corse nel 1955 la Mille Miglia con Piero Taruffi e la 24 Ore di Le Mans con Harry Schell e Maurice Trintignant.

Immancabile la foto di gruppo per concludere il rapporto tra Carlos Sainz e la Scuderia Ferrari. E mentre lo spagnolo è già orientato alla sua prossima avventura in Williams, il Cavallino Rampante aspetta impazientemente l'arrivo di Lewis Hamilton alla corte di Maranello. Le prime voci indicano che il pilota britannico dovrebbe effettuare il primo test a Fiorano (con la F1-75 del 2022) il 22 gennaio, ma si attendono ulteriori conferme per la data in cui si vedrà il 7 volte Campione del Mondo.

Andrea Mattavelli