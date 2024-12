Monza Rally Show | Crugnola apre le danze con il miglior tempo

Cala il sipario sulla prima giornata in pista del Monza Rally Show, manifestazione che chiude l'anno agonistico del tempio della velocità dopo una lunga stagione agonistica. Si sono tenute quest'oggi le prime due speciali delle nove previste, il leader provvisorio è il Andrea Crugnola.

Crugnola al top dopo due segmenti

Il pubblico non è mancato sulle gradinate della pista monzese. Due speciali si sono svolte quest'oggi, primo impegno in pista in vista dell'importante day-2 di domani e soprattutto di domenica quando tutto si concluderà con il Masters Show.

Il campione italiano Andrea Crugnola (F.P.F. Sport Citroen C3) ha fatto la differenza imponendosi nel primo passaggio dell'Autodromo 1 (10.46 km) e successivamente anche nella Roggia 1 (11.06 km).

Il #3 dello schieramento ha preceduto di 9.4 secondi Boštjan Avbelj (MS Munaretto Skoda Fabia RS), abile nella SS2 a portarsi in seconda piazza dopo aver ottenuto il quinto posto nella SS1. Lo sloveno ha battuto Alessandro Perico (PA Racing Skoda Fabia RS) ed il campione del mondo Rally2 2024 Sami Pajari (Delta Rally Toyota GR Yaris).

Il finnico insegue a 10 secondi dal vertice con meno di un secondo di scarto nei confronti di Luca Tosini (Meteco Corse Skoda Fabia RS) ed il neozelandese Hayden Paddon (BRC Racing Team Hyundai i20 N).

Monza Rally, attesa per lo Show di domenica

Il Monza Rally Show 2024 avrà una copertura televisiva e streaming a livello mondiale per domenica. Saranno oltre cento le emittenti che proporranno il Masters Show che vedrà tra gli altri anche i protagonisti dell'ultimo Mondiale Rally.

Su tutti ci sarà Thierry Neuville, neo-campione del mondo per la prima volta con la propria Hyundai i20 Rally1. Non mancheranno Toyota e Ford, presenti per una vera e propria ‘festa’ di fine anno organizzata da Pirelli.

Masters Show sarà tramesso in diretta streaming su RaiPlay e in differita dalle 16.55 su Rai Sport (canale 58 Digitale terrestre). La trasmissione sarà in diretta streaming anche su Dazn, mentre ACI TV manderà in onda l’evento in diretta sul canale 288 di Sky.

Domani una lunga giornata a Monza, la SS3 (Roggia 2 - 11.06 km) scatterà alle 8.34.

Luca Pellegrini - Da Monza