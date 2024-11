IRC | Silverstone: Plaku/Donghi dominano nella Swap Endurance

La seconda tappa della Swap Endurance Cup dell’Italian Racing Championship 2024/25 a Silverstone ha vissuto un dominio dall’inizio alla fine dell’equipaggio BWT Paracarri Aramco Team. Fabio Plaku e Francesco Donghi hanno condotto la gara dall'inizio, con il tramonto, sino alla fine sotto le luci della notte con la loro Porsche #911, per una vittoria che li fa balzare in vetta alla classifica del campionato, come potrete vedere nel riassunto di LiveGP.it, media partner dell’IRC.

Plaku e Donghi senza rivali, il VPR Team Marche è il “primo degli altri”

Dopo la pole position conquistata, Plaku è subito andato via dopo una partenza rocambolesca, caratterizzata da diversi contatti nel gruppo centrale. Tra le vetture coinvolte abbiamo soprattutto la Lamborghini #52 di B.R.C. Racing Team con De Stefano/Candarella/Bergantin, che ha ricevuto danni pesanti alla vettura e non è riuscita a rimontare, finendo fuori dalla zona punti. Da segnalare anche un ritiro per la Lexus #92 della squadra Cip&Ciop che, al contrario di Guido D’Ippolito nella Sprint Cup, non riescono ancora a sfruttare il potenziale della RC F GT3.

Subito dietro c’è stata la Ferrari #521 Virtual Pro Racing – Team Marche di Aldo Barile, Fabio Travaglioli e Jakub Rokita che ha condotto un’ottima gara chiudendo in seconda posizione dopo una tre ore costante e di alto livello. Non si può dire lo stesso per gli altri due equipaggi VPR con le BMW #9 (Team Costaman) in 14a e soprattutto la #35 (Team Pulcarmat) in 22a posizione dopo una 3 ore funestata da contatti e incidenti vari tra l’inizio e la fine che hanno minato le loro speranze di ottenere buoni risultati.

Credits: Italian Racing Championship

Podio per Badiali e Zepernick, rimonta per la Porsche di The French Connection

Buona prestazione per la McLaren #993 di Velocity Endurance Racing, con il team olandese che conquista il terzo posto e il suo primo podio dell’anno grazie a Giovanni Badiali e al tedesco Kevin Zepernick. Difficile invece la gara per l’equipaggio di The French Connection con Will Friedmann, Julien Orillac e il nuovo arrivato Morgan Grace che, dopo una qualifica sottotono e una partenza in salita anche a causa dei vari incidenti del primo giro, rimontano in gara con la loro Porsche #208 fino al quarto posto.

In quinta posizione abbiamo la Ferrari #77 V.E.S. Racing dei spagnoli Pepe Garcia, David Marcos e Carlos Alba, sesto posto per il team R4W – Goats4race con la Ferrari #369 di Antinori/Farace/De Martino seguito dalla 296 GT3 #21 di Start Engine Racing con Pignatelli/Bond e della Porsche #916 di Wembli Racing – Povero Gabbiano con Pozzato/Buongiorno/Boeri. Completano la top 10 la Lamborghini #69 di Esposito Reparto Corse GT con Esposito/Tariffa e la Aston Martin #13 di Scuderia Five Racing Sfr con Astorino/Castiglione/Trapani.

La prossima tappa della Swap Endurance Cup è in programma giovedì 12 dicembre in Belgio, sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps. La Sprint Cup, invece, ritornerà questa settimana all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per il quinto round del campionato con una Double Sprint Race che promette grande spettacolo in pista (su questo LINK il riepilogo dell’ultima gara all’Hungaroring). Appuntamento sempre da martedì a giovedì alle ore 21 sui canali Twitch di IRC Championship e YouTube di LiveGP.it.