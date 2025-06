24h Le Mans | L’incertezza regna in Hypercar. Ferrari sfida il resto del mondo

Regna incertezza in vista della 93ma edizione della 24h Le Mans, quarto atto del FIA World Endurance Championship che si terrà questo fine settimana. Dopo il test collettivo di domenica, è più che mai complicato effettuare un pronostico con sei costruttori che hanno la concreta chance di imporsi sulla concorrenza nella classe regina.

Chi vincerà la 24h Le Mans 2025?

Ferrari ha vinto negli ultimi due anni e parte come osservata speciale anche nel 2025. Il marchio di Maranello, in azione con la 499P #51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi e con la #50 di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina, insegue uno storico tris dopo aver dominato la prima parte del FIA WEC.

La #50 ha infatti siglato la 1812km del Qatar, mentre la #51 ha vinto a Imola ed in quel di Spa-Francorchamps. Il brand di Maranello sarà protagonista come accaduto nel 2024 anche con la 499P #83 AF Corse, unità che per il 2025 vedrà in azione Robert Kubica/Yifei Ye/ Phil Hanson.

Il marchio di Maranello si contende la corona della competizione agonistica più importante al mondo contro Porsche e Toyota. Entrambi i marchi si sono nascosti nel corso degli ultimi mesi con un solo scopo: imporsi nella gara più prestigiosa dell’anno.

Credits: Ferrari

Porsche e Toyota attenzione…

Per Porsche sarebbe la 20ma corona a Le Mans, la prima per Roger Penske. Tre le 963 ufficiali in azione con Felipe Nasr/Nick Tandy/Pascal Wehrlein #4, Julien Andlauer/Michael Christensen/Matt Campbell #5 e Kevin Estre/Laurens Vanthoor / Mathieu Jaminet #6. Porsche sarà l’unico marchio insieme a Ferrari a portare in pista una 963 privata, la #99 Proton Competition con i confermati Neel Jani/Nico Pino/Nico Varrone. Porsche non ha vinto nulla nel FIA WEC 2025, ma parallelamente ha mostrato il proprio potenziale in North America imponendosi soprattutto nella Rolex 24 at Daytona e nella 12h Sebring senza particolari problemi.

Toyota, in azione con una livrea speciale per la vettura #7 in onore dei 40 anni d’attività a Le Mans, resta in agguato dopo le sconfitte del 2023 e del 2024. Confermati ovviamente gli equipaggi con Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway #7 e Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley #8.

Credits: Toyota GR

Cadillac x4, occhio anche a BMW, Peugeot ed Alpine

Dall’America oltre a Penske arriva Cadillac con ben quattro V-Series.R ufficiali. Oltre alle due Hertz JOTA di Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens #12 e Earl Bamber/Jenson Button/Sébastien Bourdais #38 ci sarà infatti la #101 Wayne Taylor Racing e la #311 Whelen Engineering.

La prima rappresenta una novità assoluta, la realtà di Wayne Taylor si appresta per dare battaglia con Jordan e Ricky Taylor attesi insieme a Filipe Albuquerque. Presente anche la #311 Action Express con Jack Aitken/Felipe Drugovich/Frederik Vesti.

Nella 24h Le Mans che ci apprestiamo a vivere attenzione anche a BMW che come noto porta a Le Mans un prototipo aggiornato rispetto al 2024. La LMDh bavarese insegue la seconda gioia in Francia, in azione con Dries Vanthoor/Kevin Magnussen/Raffaele Marciello #15 e Sheldon van der Linde /Robin Frijns/René Rast #20.

Il pubblico locale sarà come sempre schierato per Alpine e Peugeot. Aggiornamenti importanti lato affidabilità per il primo marchio ciato, presente sul podio overall in quel di Imola ed anche a Spa-Francorchamps. Charles Milesi/Ferdinand Habsburg/Paul Loup Chatin guideranno ancora una volta la A424 #35, mentre sono attesi con la gemella #36 Jules Gounon/Frédéric Makowiecki/Mick Schumacher.

Credits: Peugeot

Il 2025 sarà un anno cruciale per Peugeot che vuole stupire i propri tifosi nella prova più importante del campionato. Presenti all’appello Loïc Duval/Paul Di Resta /Stoffel Vandoorne #94 e Malthe Jakobsen /Jean-Éric Vergne/Mikkel Jensen #93 come in tutte le corse del FIA World Endurance Championship.

La novità della 93ma edizione è data dal debutto dell’Aston Martin con Harry Tincknell/Tom Gamble /Ross Gunn #007 e Alex Riberas/Marco Sorensen /Roman De Angelis #009. I britannici hanno vinto una sola volta la maratona francese: obiettivo riuscito nel lontano 1959.

Nelle prossime ore seguiranno le apposite parti dedicate a LMP2 ed LMGT3.

Luca Pellegrini