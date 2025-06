24h Le Mans | LMP2: United ed AF Corse ci riprovano

United Autosports ed AF Corse sono le due realtà da battere a Le Mans in LMP2 ed in LMP2 PRO Am. La compagine anglo-americana e la squadra tricolore tornano sul ‘Circuit della Sarthe’ per una nuova edizione della 24h Le Mans, evento valido per il Mondiale Endurance che vede regolarmente in pista le ORECA 07 Gibson accanto a Hypercar ed LMGT3.

LMP2: pronostico impossibile alla vigilia

Come accade regolarmente in European Le Mans Series è impossibile effettuare una previsione in LMP2, categoria sempre ricca di nomi più che mai interessanti. United Autosports vinse lo scorso anno con Bijoy Garg/Nolan Siegel/Olvier Jarvis, la realtà che gareggia regolarmente anche in LMGT3 torna in azione in Francia con Renger van der Zande/Pietro Fittipaldi/David Heineimer Hansson

L’attenzione di molti sarà sicuramente su IDEC Sport, realtà francese che ha stretto un significativo accordo con Genesis per il programma Hyperca 2026. La squadra che ha la propria sede a pochi passi dal ‘Circuit Paul Ricard’ avrà due unità in azione: la #28 di Paul Lafargue/Job van Uitert/Sebastian Alvarez e la #18 Jamie Chadwick/Mathys Jaubert/André Lotterer.

Parentesi speciale per la seconda auto citata. I primi due hanno infatti primeggiato con Daniel Juncadella nelle prime due corse dell’ELMS in LMP2 e sono pronti per un futuro con il marchio coreano, determinati a raggiungere nel programma come titolari l’ex pilota Porsche Lotterer.

Inter Europol Competition #43, team vincente nel 2023 a Le Mans, torna con Jakub Śmiechowski/Tom Dillmann/Nick Yelloly, mentre Algarve Pro Racing #25 farà affidamento sul tridente ELMS composto da Matthias Kaiser/Lorenzo Fluxà/Theo Pourchaire.

Nuova sfida per CLX Motorsport (ex COOL Racing). La struttura di Nico Lapierre torna in LMP2 a Le Mans, l’ORECA #37 sarà affidata a Alex Malykhin/Tom Blomqvist/Tristan Vautier. Equipaggio completamente nuovo, invece, Panis VDS Racing #48 con Oliver Gray/Esteban Masson/Franck Perera.

Menzione finale per Iron Lynx - Proton #9 con Jonas Ried/Marceo Capietto/Reshad De Gerus. A differenza dell’ELMS non avremo il Team Duqueine, escluso dalla principale lista dei team ammessi alla 24h du Mans 2025.

24h Le Mans LMP2 PRO AM, AF Corse e non solo al via

AF Corse ha primeggiato lo scorso anno in LMP2 con François Perrodo/Nico Varrone/Ben Barnicoat. Il primo citato ci riprova e come nell’ELMS ritroverà Matthieu Vaxiviere, i due francesi accoglieranno per la prima volta l’ex campione FIA Formula E Antonio Felix Da Costa.

Varrone corre infatti con Proton Porsche 963, mentre Barnicoat è impegnato in Akkiodis Lexus LMGT3. Assente anche Alessio Rovera, regolarmente iscritto in LMGT3 con la Ferrari 296 GT3 #21 VISTA AF Corse.

AF Corse si contende il primato contro PJ Hyett/Dane Cameron/Louis Delétraz (AO by TF #199), George Kurtz/Nicky Catsburg/Alex Quinn (Algarve Pro Racing #45) e Nick Boulle/Jean-Baptiste Simmenauer/Luca Ghiotto (Inter Europol Competition #34).

AO by TF ha vinto l’ELMS nel 2024, mentre Algarve Pro Racing si impose a Le Mans nel 2023 in LMP2 PRO Am. Presente Inter Europol oltre a Nielsen Racing e United Autosports, rispettivamente con Naveen Rao/Cam Bolukbasi/Colin Braun #24 e Daniel Schneider/Oliver Jarvis/Ben Hanley #23. Da segnalare la presenza anche di Proton Competition sempre con Giorgio Roda/René Binder/Bent Viscaal #11 e RLR MSport con Michael Jensen/Ryan Cullen/Patrick Pilet #16.

Oggi pomeriggio l’ultima parte dedicata alla LMGT3

Luca Pellegrini