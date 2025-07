IndyCar | Preview Honda GP of Toronto: info e orari del weekend

Ultimo cittadino della stagione 2025 per piloti e team IndyCar. Il tracciato di Toronto, infatti, sarà il teatro della quarta gara consecutiva di luglio per le monoposto Dallara, unico round fuori dai confini statunitensi anche per quest’anno, come ormai da tradizione.

Il tracciato

L’Exhibition Place Street Circuit si snoda per quasi due miglia nel centro della città canadese, sulla sponda del Lago Ontario. Le 11 curve del layout offrono diverse possibilità di sorpasso, e spesso qui abbiamo assistito ad incidenti e contatti multipli, come quello allo start della stagione 2023 oppure quello che ha messo fine alla carriera del grande Dario Franchitti.

Il lungo rettilineo iniziale, quello dello start, porta il gruppo delle IndyCar dritte verso Prince’s Gate, all’altezza della quale una pesante staccata introduce su una secca doppia curva a destra. A seguire, è il lungo Lake Shore Boulevard a farla da padrone, con i suoi sobbalzi e la sua carreggiata molto ampia, che permette alle vetture di affiancarsi. Il miglior spot di sorpasso è sicuramente la successiva staccata di curva 3, un’altra secca destrorsa a 90°. A seguire, ecco Ontario Drive che porta i piloti a costeggiare il Better Living Centre, nel settore finale della pista, quello più guidato, che riporta verso la zona dei box.

I piloti

La doppia gara in Iowa ha certamente rimodellato la classifica, ovviamente a partire dalla seconda posizione in giù. Là davanti, infatti, Palou resta inavvicinabile, anche grazie al settimo sigillo stagionale ottenuto sull'ovale dello Stato del Midwest. Alle sue spalle, a 129 lunghezze di distanza, Pato O'Ward ha impresso una decisa sterzata nella sua direzione, ottenendo il primo successo stagionale e staccando il rivale Kirkwood, non particolarmente in palla nel corso del weekend.

Tra i due contendenti si è anche inserito Scott Dixon, ora a 44 punti dal pilota messicano portacolori di Arrow McLaren. All'interno del team orange papaya, poi, sottoposta a particolare attenzione la situazione di Nolan Siegel, che, dopo il pesante impatto patito sabato scorso, deve essere valutato dall'IndyCar Safety Team per poter ricevere l'ok alla partecipazione al weekend canadese. In caso ciò non dovesse avvenire, al suo posto è già stato allertato Linus Lundqvist, che farebbe così il suo ritorno nella categoria.

Il programma

Come ogni appuntamento della stagione 2025, la gara sarà visibile live su Sky Sport con il commento italiano a partire dalle 19:00. Sarà possibile invece trovare tutte le altre sessioni sulla piattaforma IndyCar Live.

Venerdì 18 luglio

FP1: 21:00-22:00

Sabato 19 luglio

FP2: 16:30-17:30

Q: 18:30-19:30

Domenica 20 luglio

Warm up: 14:30-15:00

Grand Prix of Toronto: 18:00-20:00

Nicola Saglia