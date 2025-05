WorldSSP | Most, Superpole: Mahias in pole, Oncü e Debise in prima fila

Sulla pista umida di Most, è Lucas Mahias a conquistare la pole position del WorldSSP. Il pilota francese si è imposto su Can Oncü e Valentin Debise, in una sessione complicata. Sono tre gli italiani a centrare i primi dieci tempi: il leader di classifica Stefano Manzi è 4° davanti ad un sorprendente Raffaele De Rosa (6°). Federico Caricasulo è 9°.

Prima pole della stagione per Mahias, tante sorprese

In Repubblica Ceca, nella sessione di Superpole è Lucas Mahias il poleman delle due gare previste per il quinto weekend della stagione. In condizioni di pista complicate, il pilota francese conquista la prima pole position della stagione in 1:38.143. Di fianco a lui in prima fila ci sarà Can Oncü, con un distacco di 590 millesimi. Chiude in terza posizione la sessione di Superpole Valentin Debise, chiude la top 3 di una sessione molto combattuta che vede i colori francesi come grandi protagonisti. Apre la seconda fila Stefano Manzi, apparso in difficoltà nelle prime battute della sessione. Il pilota italiano è poi riuscito, grazie anche all'evoluzione della pista, a conquistare un ottima quarta posizione in vista della gara.

Quinto alla bandiera a scacchi è Philipp Oettl. Il pilota tedesco non è riuscito nelle ultime battute della sessione a mettere a segno un giro perfetto, ma può comunque ritenersi soddisfatto. Di fianco a lui Raffele de Rosa, che ha chiuso in sesta posizione, seguito dal tedesco Marcel Schrötter. Grande prestazione per il napoletano di QJMOTOR, che regala un grande risultato al marchio cinese. Ottava posizione, a +1.176 millesimi dalla pole per Tom Booth-Amos. La nona casella in griglia di partenza è occupata da Federico Caricasulo che chiude il suo miglior giro in 1:39.345. Chiude la top 10, il francese Corentin Perolari, come spesso accade miglior Honda.

Fatica per Masiá, peccato per Alcoba

Con condizioni di pista complicate sono state tante le cadute nei primi minuti della sessione. Tra le vittime della pista mista c'è Jeremy Alcoba. Un peccato per il pilota spagnolo che ha dimostrato di poter essere veloce, ma una scivolata ha messo fine alla sua sessione e scatterà domani dalla 13ª casella in griglia. Di fianco a lui in quinta fila c'è Filippo Farioli con la sua MV Agusta con il crono di 1:39.904. Difficoltà anche per Jaume Masiá che chiude solamente in quindicesima posizione.

Sedicesimo Niki Tuuli che, in condizioni di pista a lui favorevoli, non riesce ad andare oltre la sesta fila. Una sessione anonima anche per Bo Bendsneyder. Il pilota olandese non è mai riuscito a portare un attacco alla testa della classifica, chiudendo solamente 23° ed è quindi chiamato ad una grande rimonta in Gara 1. In difficoltà anche Leonardo Taccini e Nicolò Antonelli che non riescono a qualificarsi.

WorldSSP | Most: I risultati della Superpole

Credits: WorldSBK

Giulia Pea