Pasqua nel Regno Unito con il British GT | A Ruota Libera

Come da tradizione il week-end di Pasqua è stato caratterizzato dalla prima prova del British GT Championship in quel di Oulton Park. Lamborghini e Barwell Motorsport hanno letteralmente dominato la scena, una superiorità iniziata già con le qualifiche di sabato.

British GT, Lamborghini regna ad Oulton Park

Alex Martin/Sandy Mitchell (Barwell Motorsport Lamborghini #78) guidano la classifica del British GT Championship 2024 dopo le prime due prove. La coppia è al comando grazie ad un terzo posto ed alla vittoria nella race-2.

La seconda competizione è stata dominata dalla coppia citata, una sfida oltremodo condizionata dalle bandiere gialle. La Lamborghini #78, dopo aver respinto il ritorno da parte di Mark Radcliffe/Tom Gamble (Optimum Motorsport McLaren #27) nella parte centrale dell'evento. Il marchio di Woking ha concluso in seconda piazza davanti a Ian Loggie/ Phil Keen (2 Seas Motorsport Mercedes #6) ed a Shaun Balfe/Marcus Clutton (Garage 59 McLaren #59).

Tanta pioggia ad Oulton Park nel British GT - Credits British GT

Molto più difficile, invece, la race-1 viste le avverse condizioni atmosferiche. Dopo il via in regime di SC, Lamborghini ha dominato con Ricky Collard. L'ex pilota del BTCC di Toyota GR UK ha festeggiato al debutto nella serie in compagnia del padre Rob, già campione del più importante campionato inglese riservato alle GT3 ed alle GT4.

La vettura#63, dopo aver evitato una sanzione nel finale, ha vinto sulla già citata Mercedes AMG GT3 #6 del 2 Seas Motorsports e sulla Lamborghini gemella #78 di Martin/Mirchel.

Prossima tappa della categoria a Silverstone a fine mese.

NASCAR Xfinity Series, Smith vince a Richmond

Seconda affermazione in carriera ed a Richmond per Chandler Smith (Mobil 1 Toyota #81) nella NASCAR Xfinity Series. L'americano di Joe Gibbs Racing ha festeggiato in Virginia dopo una prova perfetta negli ultimi 50 passaggi.

L'americano ha preceduto Aric Almirola (He Gets Us Toyota #20), Taylor Gray (Place of Hope Toyota #19), Corey Heim (GearWrench Toyota #26), Jesse Love (Whelen Chevrolet #2) e Bubba Pollard (Rheem Chevrolet #88).

La competizione di sabato scorso verrà sicuramente ricordata per un contatto tra Joey Gase (NCPC Race Against Crime Chevrolet #35) e Dawson Cram (TeamJDMotorsports.com Chevrolet #4). Il primo dei due citati, contrariato dopo un impatto contro le barriere in curva 1, ha staccato un pezzo dal retro della propria Camaro e lo ha letteralmente lanciato contro l'avversario che insieme ai protagonisti guidava alle spalle della Safety Car.

Nella prossima puntata

Oltre al Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup dal Paul Ricard ci sarà da divertirsi in Francia con il GT4 Europe Powered by Rafa Club. Attenzione anche al GTWC America da Sonoma (California) ed alla NASCAR da Martinsville (Virginia). La prossima sarà la nona puntata di ‘A Ruota Libera’, il consueto appuntamento dedicato alle ruote coperte.

Luca Pellegrini