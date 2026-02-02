CIV | Il Barni Spark punta su Spinelli e Stirpe per l'assalto al titolo Superbike

Il Barni Spark Racing Team sarà al via del Campionato Italiano Velocità 2026, rinnovando il proprio impegno nella categoria Superbike con una formazione completamente nuova. La squadra di Calvenzano prosegue così il proprio percorso nel CIV all’interno di un progetto che affianca il lavoro in pista allo sviluppo tecnico delle Ducati Panigale di serie, rafforzando ulteriormente lo storico legame con la Casa di Borgo Panigale.

Spinelli torna nel CIV Superbike con Barni

Uno dei due piloti schierati dal Barni Spark Racing Team nel CIV Superbike 2026 sarà Nicholas Spinelli, già annunciato nelle scorse settimane in occasione della presentazione del team WorldSBK. Per il pilota marchigiano si tratta di un ritorno in un ambiente che conosce molto bene: Spinelli è infatti una presenza ormai consolidata all’interno della struttura lombarda, con la quale ha condiviso alcune delle tappe più significative della propria carriera.

Dopo l’esperienza nel National Trophy 600 nel 2021 e soprattutto la vittoria del Campionato Italiano Supersport Next Gen 2022 con la Ducati V2 955 del team bergamasco, Spinelli ha avuto modo di tornare in sella alla moto del Barni anche nel Mondiale Superbike. Memorabile la sua prestazione ad Assen nel 2024, culminata con la vittoria in Gara 1, primo successo iridato nella storia del team di Calvenzano, a cui ha fatto seguito la partecipazione al round finale della stagione 2025 a Jerez. Nel CIV Superbike 2026 guiderà la nuova Ducati Panigale V4 R 2026.

Davide Stirpe completa una coppia di grande esperienza

Accanto a Spinelli ci sarà Davide Stirpe, pilota di grande esperienza e profonda conoscenza del panorama tricolore. Stirpe vanta un palmarès di assoluto rilievo: tre titoli italiani Supersport conquistati nel 2017, 2021 e 2024, ai quali si è aggiunto il successo nel Campionato Italiano Production Bike 2025, che rappresenta il suo quarto titolo tricolore.

La carriera del pilota romano affonda le radici nel Trofeo Honda 125 GP, vinto nel 2009, prima di un percorso di crescita costante nel CIV che lo ha portato a diventare uno dei riferimenti della Supersport. Parallelamente all’attività agonistica, Stirpe ricopre anche il ruolo di collaudatore Ducati, contribuendo in maniera attiva allo sviluppo delle moto di serie della Casa di Borgo Panigale.

Barnabò: “Abbiamo due piloti di grande valore”

Davide Stirpe ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura:

Sono contento e onorato di far parte della squadra più vincente del Campionato Italiano. Questa opportunità mi dà una grande motivazione e mi spinge a migliorare ancora. Voglio ringraziare Barni e tutta la famiglia Ducati: cercherò di ripagare questa fiducia con i risultati in pista.

Soddisfazione anche da parte di Nicholas Spinelli:

Sono felice di aver firmato di nuovo con Marco e con il team Barni. Con loro ho già vinto nel CIV Supersport e c’è un grande feeling. L’obiettivo è chiaro: voglio vincere e daremo il massimo per ottenere risultati importanti.

Il Team Principal Marco Barnabò ha infine sottolineato il valore della line-up scelta:

Siamo molto felici di poter contare su due piloti di grande valore come Spinelli e Stirpe. L’arrivo di Davide rappresenta un ulteriore rafforzamento del nostro rapporto con Ducati e del progetto tecnico che stiamo portando avanti. Ringrazio anche SPR Motorcycle per il supporto logistico, fondamentale per affrontare al meglio la stagione.

Con una coppia di piloti esperta e un progetto tecnico ambizioso, il Barni Spark Racing Team si prepara dunque ad affrontare il CIV Superbike 2026 con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonista, confermandosi come una delle realtà di riferimento del panorama tricolore.

