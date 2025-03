WEC | 1812km Qatar: Toyota: "Abbiamo fatto del nostro meglio"

Toyota GR ottiene il quinto ed il sesto posto al termine della 1812km del Qatar, opening round del FIA World Endurance Championship. I giapponesi si distinguono in quel di Lusail chiudendo alle spalle delle tre Ferrari 499P e della BMW M Hybrid V8 #15.

Toyota conquista punti importanti in Qatar

Toyota ha lottato a lungo per ottenere un ipotetico posto sul podio dopo una qualifica non perfetta. Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway #7 hanno chiuso alla fine in sesta piazza seguendo i compagni di box Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley #8.

Difficile per i campioni del mondo costruttori lottare contro Ferrari per la vittoria finale. Le auto di Maranello hanno monopolizzato il podio precedendo la BMW #15, all'attacco nel finale nonostante qualche problema riscontrato ad inizio evento ed una seguente sanzione.

Le parole in casa Toyota

Kamui Kobayashi, team principal e pilota della GR 010 Hybrid #7, ha affermato:

Congratulazioni alla Ferrari per la loro tripletta. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma non siamo riusciti a fare di più. Il team ha fatto un ottimo lavoro oggi. Ovviamente, le prestazioni della nostra auto sono un po' mancate qui, ma abbiamo gestito la gara senza penalità e senza veri errori. Abbiamo fatto del nostro meglio ed ottenuto il massimo dalla situazione. Sfortunatamente, non siamo riusciti a lottare per la vittoria, quindi dobbiamo imparare da questa esperienza e lavorare insieme per tornare in forma migliore per la prossima gara.

Non è mancato il parere di Sébastien Buemi, alfiere dell'auto #8.

In realtà, è stato uno sforzo incredibile da parte del team. Non ci sono stati errori, nessuna penalità e una strategia molto buona. Non credo che saremmo riusciti a fare più del quinto e sesto posto, quindi sono molto soddisfatto; tutti nel team hanno spinto molto. Il nostro obiettivo in ogni gara è combattere in testa. Qui non è stato possibile, ma abbiamo estratto il massimo dal nostro pacchetto e cercheremo di essere più forti la prossima volta.

Luca Pellegrini