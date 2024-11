MotoGP | Confermata Barcellona come ultima tappa della stagione

Mancava solamente l'ufficialità ed essa è arrivata in questa mattinata: la MotoGP chiuderà la sua stagione al Circuit de Catalunya a Barcellona che andrà a sostituire la tappa di Valencia dopo l'alluvione che ha colpito in maniera drammatica la regione. Anche per questo l'ultimo evento del Motomondiale 2024, che verrà disputato sempre il weekend il 15-17 novembre, verrà chiamato ufficialmente col nome di “MOTUL Solidarity Grand Prix of Barcellona”.

La MotoGP 2024 ha la sua tappa finale

Non correre a Valencia ma correre per Valencia. Questo è stato il messaggio più forte del comunicato stampa rilasciato quest'oggi dalla MotoGP in atto di solidarietà per la Comunità Valenciana e i territori che sono stati colpiti nelle alluvioni in questi ultimi giorni. Ovviamente, Barcellona ha rappresentato fin da subito la scelta più ovvia anche per via della vicinanza con la tappa che si sarebbe dovuta disputare al Circuito Ricardo Tormo.

Per la Catalogna sarà la prima volta nella storia che ospiterà due gare della MotoGP nello stesso anno, unendosi dunque ai tracciati di Jerez, Spielberg, Aragon e Misano che hanno ospitato per due volte il Motomondiale negli anni del Covid (con quest'ultima che ha riorganizzato il GP Emilia Romagna quest'anno per riempire il buco lasciato dalla cancellazione del GP Kazakistan). In questo caso, avremo anche la conclusione del duello iridato tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia per la corona della classe regina.

Rimane ancora il pericolo meteo

Paradossalmente, però, non si è ancora certi al 100% che il paddock del Motomondiale riuscirà a correre a Barcellona. Questo perché rimane ancora l'alluvione in Spagna che in queste ultime ore avevano messo in pericolo anche la città catalana, già entrata prontamente in allerta rossa nella giornata di ieri. Fortunatamente si è evitata la tragedia a Barcellona, nonostante l'allagamento dell'aeroporto El Prat che ha mandato in tilt il traffico aereo con almeno 70 voli deviati (di cui 4 dall'Italia).

Secondo le ultime previsioni la fase peggiore della Dana (nome usato per descrivere il fenomeno meteorologico estremo della “goccia fredda”) dovrebbe essere passato per la Catalogna e in particolare la città di Barcellona mentre la perturbazione si sta spostando sempre più a nord verso la regione del Levante, ma non si esclude un suo secondo passaggio. Tutto questo interesserà tra gli altri proprio la MotoGP che nel frattempo si sta preparando per un weekend che, oltre alla lotta in pista, sarà segnata anche dalla solidarietà per la Comunità Valenciana e per tutte le persone coinvolte dall'alluvione.

Andrea Mattavelli