EWC | 8H Spa: YART cerca l'allungo, Aviobike pronta in STK

Questa 8H di Spa 2025 sarà una gara da ricordare, dato il gran numero di novità previste per quest’edizione della seconda tappa del mondiale EWC. Una sola è la costante: YART punta a replicare quanto fatto nel 2024 e ad allungare sui diretti avversari in classifica. Per la formazione Yamaha Le Mans è stata una benedizione, con i rivali previsti per quest’anno in forte difficoltà.

INCOGNITA KAWASAKI

Se l’anno scorso la verdona di Akashi non ha brillato durante il campionato, la seconda posizione attuale in classifica e l’innesto del nostro Christian Gamarino ha sicuramente rinvigorito l’interesse giapponese per l’Endurance. Sono tutti d’accordo che alla moto manchi ancora qualcosa, ma si sta lavorando alacremente per non far andare sprecato l’ottimo lavoro fatto in Francia. Le 8 ore però sono una specialità di Yamaha, quindi il confronto si farà ancora più duro in quest’occasione. In più, sia FCC TSR Honda che Suzuki SERT hanno grande voglia di riscatto dopo il deludente esordio stagionale, e devono assolutamente mettere le ruote davanti alla R1M #1 per poter sperare di ricucire i quasi quaranta punti di distacco.

BMW, GARA DI CASA

Della partita sarà anche ovviamente la BMW, che sia in EWC che in Stock dovrà migliorare rispetto a quanto si è visto a Le Mans. L’apertura del mondiale 2025 è stata sicuramente atipica, ma in top class sia ERC Endurance che il team ufficiale hanno limitato i danni a 20 punti dalla vetta. Discorso più difficile per il team Etoile che invece in Stock accusa 31 lunghezze dalla Honda del team National Motos. Oltretutto, nella loro classe sicuramente ci sono alcune particolarità da ricordare.

STOCK: APRILIA E DUCATI PRONTE ALLA BATTAGLIA

Il nodo nella Superstock parte sicuramente dal team Aviobike. Nel 2024 la compagine di Giovanni Baggi ha ottenuto una clamorosa vittoria, la prima di Aprilia nell’era moderna nelle gare di durata, creando grande aspettativa. Ora quell’aspettativa si divide in due: in primis l’Aprilia è stata rilevata da Nuova M2 Revo, che nel CIV ha già dimostrato grandissime capacità con Lorenzo Savadori. A questo si aggiunge proprio Aviobike, che insieme a WRS puntano a replicare il 2024 in sella alla Ducati V4S. Con ben 44 team alla partenza, tutto può succedere

PRODUCTION: MOTOAIN SCENDE DI CLASSE

Inutile nascondersi, la categoria Production ha generato meno iscritti del previsto. Sta però aumentando l’interesse nei suoi confronti, soprattutto per i contenuti costi di preparazione del mezzo. Lo dimostra in primis Motoain, che con un trafiletto dichiara di non avere mezzi economici ed umani per la top class ma che non ha intenzione di abbandonare il mondiale EWC, passando quindi alla categoria Production. Ci si aggiungono 2 wild card, Flying Buffs M3 Racing con BMW e PRD Team CL Racing con Kawasaki. Saranno quindi sei le moto partenti in classe, raddoppiando i numeri di Le Mans. Ricordiamo che saranno riconoscibili dalla tabella portanumero azzurra.

EWC 8H SPA 2025: ORARI

Venerdì 6 Giugno:

09h00-11h00: Free Practice

13h35-13h55: First Qualifying (Blue Riders)

14h05-14h25: First Qualifying (Yellow Riders)

14h35-14h55: First Qualifying (Red Riders)

16h25-16h45: Second Qualifying (Blue Riders)

16h55-17h15: Second Qualifying (Yellow Riders)

17h25-17h45: Second Qualifying (Red Riders)

Sabato 7 Giugno:

09h00-09h30: Warm-up

12h30: Start of 8 Hours of Spa Motos

20h30: Finish of 8 Hours of Spa Motos

Alex Dibisceglia

