F1 | GP Australia, FP2: primo squillo di Leclerc davanti alle McLaren

La seconda sessione di prove libere a Melbourne ha visto chiudere davanti a tutti Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari ha ottenuto il miglior tempo davanti alle due McLaren, rifilando quattro decimi al team mate Lewis Hamilton. Da sottolineare la sorpresa Yuki Tsunoda in quarta posizione, mentre in grande difficoltà è parsa la Red Bull, con Verstappen settimo e Lawson solo 17°.

Charles davanti con entrambe le mescole

La prima giornata di questo Mondiale F1 si è chiusa sicuramente in maniera positiva per Ferrari e per Charles Leclerc. Il pilota di Monte Carlo si è imposto con il tempo di 1:16.439, ovviamente con gomma soft; anche con la copertura media, però, era stato lui a far segnare il miglior tempo, segno di una certa costanza di rendimento da parte sua. A quattro decimi dal team mate ha chiuso Lewis Hamilton, a chiudere la top five; la distanza tra i due è quella preventivata ad inizio stagione, con l’inglese che sta lavorando per arrivare ad entrare alla perfezione in tutti i meccanismi interni alla squadra.

Alle spalle di Leclerc hanno chiuso i due che, stando alle previsioni, dovrebbero essere i grandi favoriti per la lotta al titolo, e cioè i piloti McLaren. Oscar Piastri si è preso la seconda posizione con il crono di 1:16.593; il padrone di casa ha preceduto Lando Norris, primo nelle FP1. I due papaya hanno dato però segnali importanti soprattutto nella simulazione del passo gara, andando costantemente da subito sul tempo di 1:21 alto, con i due Ferrari meno veloci nel raggiungere la prestazione ideale. Sarà interessante capire il reale potenziale in qualifica, e soprattutto quanto hanno giocato McLaren e Ferrari in queste due sessioni con le mappature del motore.

Sorpresa Racing Bulls, Red Bull preoccupata?

Se nelle FP1 era stato Sainz a stupire con la Williams, a giocare il ruolo di sorpresa nella seconda sessione sono state le due Racing Bulls. Yuki Tsunoda ha chiuso quarto a tre decimi da Leclerc, mentre alle sue spalle ottimo lavoro effettuato da Isaac Hadjar, sesto. Il francese, rookie in questa stagione F1, ha evitato di commettere errori, andando a massimizzare il risultato. La prestazione delle due vetture di Faenza testimonia quanto i valori in campo in questo momento siano molto ravvicinati.

Difficoltà, invece, evidenziate dalla sorella maggiore, con Max Verstappen settimo e Lawson addirittura 17° e mai parso a suo agio. Da capire quale sia il problema per gli uomini di Horner, con i tanti cambiamenti di set-up effettuati durante la sessione a testimoniare una certa preoccupazione. Anche Mercedes, tra i top team, non è sembrata essere a proprio agio, con Russell a chiudere la top ten e Antonelli davanti a Lawson. Da sottolineare l’ottavo tempo di Hulkenberg davanti al redivivo Lance Stroll.

Nella simulazione della gara, Ferrari e McLaren sono sembrate mettere una certa distanza tra sé e il resto del gruppo, ma è solo venerdì, e ci sarà certamente da attendersi una reazione importante da parte dei rivali nella giornata di domani.

Nicola Saglia