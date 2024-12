WEC | BMW svela gli equipaggi Hypercar 2025

Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Sheldon van der Linde, Robin Frijns, René Rast, Marco Wittmann, Phillip Eng e Dries Vanthoor sono i piloti che correranno con le due BMW M Hybrid V8 nella classe regina del FIA World Endurance Championship e nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2025.

Magnussen full-time nel FIA WEC

Il danese, annunciato nelle scorse giornate, gareggerà full-time a bordo dell'auto #15 nel Mondiale con Dries Vanthoor e Raffaele Marciello. Il belga e l'elvetico hanno colto un podio nel 2024 in occasione della 6h del Fuji insieme a Marco Wittmann di cui parleremo successivamente. Confermata, invece, la squadra per il prototipo #20 con Sheldon van der Linde insieme a Robin Frijns e René Rast.

WRT resta il team di riferimento per BMW Motorsport nel Mondiale Endurance, mentre RLL si occuperà per il terzo anno consecutivo delle LMDh teutoniche in North America.

D. Vanthoor e S. van der Linde doppio programma

Dries Vanthoor e Sheldon van der Linde sono stati scelti per alternarsi full-time in IMSA rispettivamente con la BMW #25 e #24. Il belga tre volte campione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup si alternerà con il confermato Phillip Eng, mentre il sudafricano ex vincitore del DTM è atteso con il due volte campione DTM Marco Wittmann. Come noto manca all'appello Nick Yelloly che ha lasciato BMW per entrare nella famiglia Shank Racing Acura in vista dell'IMSA WTSC 2025.

Vanthoor e van der Linde parteciperanno a tutte le tappe dell'IMSA WTSC compresa la sfida di Laguna Seca che si disputerà nel medesimo week-end della 6h di Spa-Francorchamps valida per il FIA WEC. Per questa ragione le due BMW LMDh ufficiali WRT avranno due alfieri al via e non tre.

Kevin Magnussen è atteso a Daytona, Sebring e Petit Le Mans come terzo pilota per la BMW #24, mentre Robin Frijns supporterà gli uomini della #25 per le tre prove della Michelin Endurance Cup (non è previsto un terzetto per la 6h del Glen o per la Battle on the Bricks). Raffaele Marciello e René Rast, invece, sono attesi solamente per la Rolex 24, rispettivamente con la #24 e la #25.

Equipaggi BMW Motorsport 2025

FIA WEC

#15 BMW Hypercar - Raffaele Marciello/Kevin Magnussen/Dries Vanthoor

#20 BMW Hypercar - Sheldon van der Linde/ Robin Frijns /René Rast.

IMSA WTSC

#24 BMW GTP - Dries Vanthoor/Phillip Eng

#25 BMW GTP - Sheldon van der Linde/Marco Wittmann

- Kevin Magnussen (Endurance Cup #24 BMW)

-Robin Frijns (Endurance Cup #25 BMW)

- Raffaele Marciello (Daytona #24 BMW)

- René Rast (Daytona #25 BMW )



Luca Pellegrini