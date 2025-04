MotoGP | Test Jerez: Marc Márquez è il più veloce, bene KTM e Yamaha

Come di consueto, dopo il Gran Premio di Spagna i piloti MotoGP si fermano un giorno in più all'Ángel Nieto di Jerez de la Frontera per una giornata di test. Dopo la caduta di ieri è Marc Márquez a firmare il miglior tempo davanti a Maverick Viñales e Fabio Quartararo.

Marc Márquez si prende la rivincita, bene Yamaha e KTM

La caduta di ieri gli ha fatto perdere la testa del mondiale, ma Marc Márquez ha continuato il proprio lavoro nel lunedì dei test a Jerez. Il fenomeno di Ducati ha fatto segnare un crono di 1:35.876 al 26° dei 40 giri completati nel pomeriggio, primeggiando con un vantaggio più che solido sugli inseguitori. A seguirlo è Maverick Viñales con la KTM di Tech3 Racing: lo spagnolo ha conquistato un 4° posto più che incoraggiante in gara, diventando di fatto il riferimento di KTM in questa prima parte di stagione. Il compagno di marca Pedro Acosta ha completato la giornata di test a Jerez con il 5° tempo. Tra i due spagnoli ci sono le Yamaha ufficiali, altra grande sorpresa del fine settimana andaluso. Fabio Quartararo è 3° di giornata a 477 millesimi dal tempo fatto segnare da Márquez e precede il compagno di squadra Álex Rins. Lo spagnolo di Yamaha non ha ancora mostrato tutto il suo talento in sella alla M1 e sarà sicuramente atteso al varco già da Le Mans.

Bene Bezzecchi e Aprilia, gli altri italiani indietro

La classifica conta poco e nulla nei test di Jerez, ma i segnali mandati da Marco Bezzecchi e Aprilia sembrano essere incoraggianti. Guardando al passo gara, il pilota della casa di Noale è sembrato competitivo già nel corso del Gran Premio, ma un errore nelle prime battute lo ha relegato nelle ultime posizioni. Bezzecchi è 6° a fine giornata con un crono di 1:36.615 e precede gli spagnoli Fermín Aldeguer e Raúl Fernández: giornata incoraggiante per entrambi, con il rookie che è scivolato ieri mentre lottava per la top 5 ed il pilota Trackhouse in cerca di un posto in questa categoria dopo l'ennesimo weekend nero.

Per trovare gli altri italiani bisogna scendere parecchio nella classifica, i quali hanno probabilmente svolto un tipo di lavoro diverso rispetto ai compagni di marca: Enea Bastianini è 14° davanti al terzetto di Azzurri formato da Luca Marini (16°), Francesco Bagnaia (17°) e Fabio Di Giannantonio (18°). Dopo la brutta caduta di ieri in curva 11 Franco Morbidelli non ha preso parte ai test di Jerez, sperando di poterlo rivedere in sella alla sua Desmosedici già a partire dal Gran Premio di Francia a Le Mans settimana prossima. La prima Honda presente nella graduatoria dei tempi è quella di Johann Zarco, 9° davanti al vincitore Álex Márquez a chiudere i migliori dieci.

MotoGP | Test Jerez: i risultati della giornata

