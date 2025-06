IGTC | 24h Nürburgring: Porsche Manthey al comando dopo 6 ore caotiche

La Porsche domina la prima parte della 53a edizione della ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Dopo 6 ore di gara frammentate, la #911 Manthey Ema di Kevin Estre/Ayhancan Güven/Thomas Preining si ritrova a condurre in quello che sarebbe stato un momentaneo 1-2 per la casa di Stoccarda, non fosse stato per la sfortuna che ha colpito la 992 GT3-R #33 proprio mentre ci si avviava alla fase notturna.

Andlauer (Falken #33) centra in pieno la Porsche Cup!

La vettura di Falken Motorsports guidata da Julien Andlauer/Dorian Boccolacci/Tim Heinemann/Dennis Marschall stava occupando comodamente la seconda posizione dopo un ottimo primo stint salvo poi ritrovarsi davanti a sé i fari anteriori di una Porsche GT3 Cup #94 Sante Royale Racing Team finita in testacoda all’uscita di curva 2. Andlauer non ha potuto fare nulla per evitare la vettura ed è andata a sbattere, rompendo il cofano e costringendo l’equipaggio ad una sosta non programmata.

Subito dietro di loro, Kelvin van der Linde (protagonista nel suo primo stint) ha reagito rapidamente sulla BMW #98 ROWE Racing, evitando le due Porsche incidentate e andandosi a prendere il secondo posto per l’equipaggio composto anche da Augusto Farfus, Raffaele Marciello e Jesse Krohn. A seguire le due Mercedes del team GetSpeed con la AMG GT3 #14 (Maro Engel/Maxime Martin/Fabian Schiller/Luca Stolz) in terza posizione davanti alla #17 (Ralf Aron/Lucas Auer/Adam Christodoulou/Mikael Grenier).

Gara fermata dal blackout, penalizzata la Ferrari Kondo Racing

Prima di quell’episodio, la corsa era stata segnata principalmente dalla bandiera rossa dopo appena un’ora e mezza, a causa del blackout che ha lasciato senza corrente la pit-lane per oltre due ore. Al momento dell’interruzione c’era la Ferrari #45 Realize Kondo Racing with Rinaldi (Axcil Jefferies/Felipe Fernandez Laser/Thomas Neubauer/David Perel) in testa, ma con una penalità causa infrazione durante la prima sosta che, insieme ad una foratura alla ripartenza, ha trascinato l’equipaggio di punta del Cavallino Rampante fuori dalla top 10 e fuori sincronizzazione sulle soste rispetto alle auto rivali.

Quinta posizione per la Aston Martin #34 Walkenhorst Motorsport (Christian Krognes/David Pittard/Nicki Thiim/Mattia Drudi) mentre la Vantage #35 (Pro-Am) era stata protagonista prima dell’interruzione di un incidente alla curva Brunchen che, fortunatamente, non ha causato troppi danni. Gara compromessa anche per la Mercedes #11 SR Motorsport by Schnitzelalm e per l’Audi #50 équipe vitesse, ritirati entrambi per un’incidente sulla Nordschleife che ha portato a due rispettive Slow Zone.

Sesta e settima posizione per le due Lamborghini schierate dal team ABT con la #27 dai colori Red Bull (Jordan Pepper/Mirko Bortolotti/Daniel Juncadella) davanti alla #24 ABT Sportsline (Marco Mapelli/Christian Engelhart/Luca Engstler). A seguire la prima delle Ford Mustang in gara con la #64 Haupt Racing Team (Arjun Maini/Dennis Olsen/Jusuf Owega/Frank Stippler) in ottava posizione davanti alla Porsche superstite di Falken Motorsports (#44) e alla 992 GT3-R #54 della italiana Dinamic GT che completa la top 10 provvisoria della 24h Nürburgring, pronta per regalare nuove emozioni durante la notte.

Andrea Mattavelli