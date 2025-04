ELMS | Un 2025 imperdibile scatta da Barcellona

Cresce l’attesa per il via dell’edizione 2025 dell’European Le Mans Series, il più importante campionato continentale riservato alle GT ed ai prototipi. Tante le novità in vista della stagione agonistica che vedrà contemporaneamente in azione LMP2, LMP2 PRO Am, LMP3 e LMGT3.

Imola c’è, torna Silverstone

Imola resta protagonista per l’Italia nel calendario dell’European Le Mans Series che garantirà al campione di ogni classe ed al secondo classificato in LMP2 un pass per la 24h du Mans 2026. L’Italia si unisce a Spagna (Barcellona), Portogallo (Portimao), Belgio (Spa-Francorchamps), Francia (Le Castellet) e Regno Unito (Silverstone).

La sede del GP Gran Bretagna di F1 torna nella serie dopo una breve assenza sostituendo la sfida spagnola di Aragon o quella toscana del Mugello. Non cambia, invece, il format: ogni round avrà una singola prova da quattro ore.

Credits: Daniele Paglino

LMP2, conferme e novità per una griglia di partenza sempre più ricca

Continua ad essere più che mai interessante l’entry list dell’ELMS. Tanti i nomi di spicco in ogni ORECA 07 Gibson LMP2 presente in pista, unica vettura presente in azione come accaduto anche negli ultimi anni. Mancano però i campioni di AO Racing che si concentreranno esclusivamente in LMP2 PRO Am dopo il trionfo dello scorso anno con Louis Delétraz/Jonny Edgar/Robert Kubica.

Algarve Pro Racing, dopo il titolo in Asian Le Mans Series, parte all’attacco in ELMS con Matthias Kaiser, l’ex volto COOL Racing Lorenzo Fluxa e l’ex campione FIA F2 Theo Pourchaire. Debutto per quest’ultimo nella serie continentale, francese volto di riserva di Peugeot per il FIA World Endurance Championship.

United Autosports risponde ai portoghesi con Ben Hanley/Manuel Maldonado oltre al titolare per la classe LMGT3 nel FIA WEC Gregoire Saucy. Stellare, invece, la line-up Nielsen Racing #24 con gli ex campioni Filipe Albuquerque e Ferdinand Habsburg attesi con l’ungherese Cem Bolukbasi.

Il 2025 segna la prima volta nell’ELMS per CLX Motorsport, meglio nota come COOL Racing. La struttura elvetica si affiderà sul tridente #47 composto da Manuel Espirito Santo/Pipo Derani/Enzo Fittipaldi ed all’Oreca #37 con Alex Malyhin/Harry King/Tristan Vautier. Il nome Pure Rxcing spicca accanto al nome di quest’ultima unità, il titolare Malyhin si appresta per vivere la prima stagione full-time in ELMS dopo aver vinto l’Asian Le Mans Series 2023/24 in GT3.

Credits: Bonora Agency

Il campionato che ci apprestiamo a commentare sarà più che mai importante per quanto riguarda i colori di IDEC Sport. La squadra che si incaricherà di gestire in pista dal prossimo anno nel Mondiale il programma Genesis (Hyundai) scommette sulla confermata #28 di Paul Lafargue/Job van Uitert/Paul-Loup Chatin e sulla gemella #18 di Jamie Chadwick/Mathys Jaubert/Daniel Juncadella. Esordio per l’ex campionessa W Series con i prototipi, prima volta in LMP2 anche per Jaubert e l’ex vincitore della 24h di Spa Juncadella.

Oltre ad Enzo Fittipaldi ci sarà il ritorno in ELMS anche per Pietro Fittipaldi a bordo dell’auto #10 Vector Sport con Vlad Lomko e Ryan Cullen. Non si modifica, invece, la squadra #9 Iron Lynx - Proton di Jonas Ried/Maceo Capietto/Matteo Cairoli, tridente che nel 2024 ha ottenuto la vittoria nell’inedita 4h del Mugello a settembre.

Duqueine ha annunciato Francesco Simonazzi/Roy Nissany/Reshad de Gerus, per questa ragione il francese Jean-Baptiste Simmenauer si sposta sull’ORECA #34 in compagnia di Pedro Perino e Luca Ghiotto. La compagine polacca gestirà anche la #43 con il titolare Jakub Smiechowski, il campione 2024 IMSA WeatherTech SportsCar Championship Tom Dillmann e l’ex titolare BMW Motorsport Nick Yelloly.

L’ELMS 2025 accoglie nuovamente anche VDS Panis Racing. Nuovo nome per la squadra francese che nell’inverno ha rafforzato il proprio accordo con Marc VDS. Il titolare Alpine per il FIA WEC Charles Milesi torna regolarmente in azione con il giovane alfiere Toyota GR Esteban Masson ed il britannico ex Inter Europol Competition Oliver Gray.

AF Corse contro tutti in LMP2 PRO AM

François Perrodo/Matthieu Vaxivière/Alessio Rovera tornano regolarmente in pista a bordo dell’Oreca 07 Gibson LMP2 #83 schierata da AF Corse in classe PRO Am dopo il titolo ottenuto lo scorso ottobre. I due francesi e l’italiano si contenderanno nuovamente il titolo con la vettura #29 Richard Mille by TDS e con la già citata ORECA #99 AO Racing.

Credits: Bonora Agency

Nel primo caso Rodrigo Sales/Mathias Beche accolgono l’ex volto di FIA F2 Clement Novalak, mentre nel secondo segnaliamo il pluricampione Delétraz insieme al titolare AO Racing PJ Hyett ed il campione in carica IMSA WTSC in classe GTP Dane Cameron.

Giorgio Roda verrà accompagnato da René Binder/Bent Viscaal con Proton Competition #77 in un campionato che vedrà per Nielsen Racing #27 l’interessante squadra composta da Anthony Wells/James Allen/Sergio Sette Camara. Parentesi finale per Kriton Lendoudis/Olli Caldwell/Alex Quinn e Daniel Schneider/Marino Sato/Oliver Jarvis, rispettivamente con Algarve Pro Racing #20 ed United Autosports #20

Benvenute nuove LMP3

Nuove LMP3 al debutto nell’European Le Mans Series quest’anno. La Ginetta G61-LT-P325-Evo - Toyota sfida la Ligier JS P325 - Toyota e la Duqueine D09 - Toyota sono attese in azione, al momento non sarà presente l’inedita ADESS. Il costruttore giapponese sarà il fornitore unico di motori per l’intero campionato, il propulsore definito è un V35A 3.5 L bi-turbo V6 e non più il VK56DE 5.6L V8 di origine Nissan.

RLR MSport è il team campione, la squadra inglese proverà a ripetersi con Michael Jensen /Gillian Henrion/Nick Adcock. COOL Racing, invece, cerca vendetta con un nuovo equipaggio: CLX Motorsport farà quindi affidamento su Adrien Closmenil/Theodor Jensen/Paul Lanchere.

Credits: Bonora Agency

Nell’entry list spicccano anche Timothy Creswick/Douwe Dedecker/Reece Gold (Inter Europol Competition #88), Jacques Wolff/Jean-Ludovic Foubert/Marius Fossard (Racing Spirit of Leman #31) oltre all’equipaggio #11 Eurointernational di Matthew Richard Bell/Ian Aguilera/Sebastian Gravlund.

Team Virage propone in risposta Jacek Zielonka/Daniel Nogales/Jacek Zielonka #8 in una stagione in cui ci saranno novità anche per WTM Racing by Rinaldi. Torsten Kratz / Leonard Weiss accolgono infatti il giovane Griffin Peebles, pronto per prendere il posto di Oscar Tunjo.

Louis Stern si unisce con Ultimate insieme a Jean-Baptiste e Matthieu Lahaye in un’avvincente categoria che vedrà anche Yann Ehrlacher/Stéphane Tribaudini/Quentin Antonel (M Racing #68) e Wyatt Brichacek/Antti Rammo/Mikkel Gaarde Pedersen (DKR Engineering #4), rispettivamente con Ligier e Ginetta.

Corvette, McLaren e Mercedes al debutto in LMGT3

Tanti aggiornamenti anche in LMGT3 con l’esordio nell’European Le Mans Series della Chevrolet Corvette Z06 GT3.R, della McLaren 720S GT3 EVO e della Mercedes AMG GT3 EVO. Non ci sarà come accade del resto anche nel Mondiale nessuna Lamborghini Huracan GT3 EVO2, modello che nel 2024 vinse il titolo con Iron Lynx all’ultima curva e nel final lap della 4h Portimao.

La compagine italiana sarà infatti in azione per la prima volta con Mercedes insieme a Lorcan Hanafin/Martin Berry/Fabian Schiller. I primi due si spostano da Aston Martin al costruttore teutonico che ha corso per la prima volta in una serie ACO con due AMG GT3 EVO in occasione della 1812km del Qatar.

Come successo nel 2024 e nel Mondiale le Iron Dames saranno a bordo di una Porsche 992 GT3-R con Michelle Gatting/Celia Martin/Sarah Bovy, mentre la Porsche #60 Proton Competition avrà in scena ancora una volta Matteo Cressoni e Claudio Schiavoni. La coppia italiana verrà raggiunta full-time dal vincitore dell’ultima 12h Sebring in GTD PRO Alessio Picariello.

ELMS 2025 - Credits: Bonora Agency

Il vincitore dell’ultima Rolex 24 at Daytona con Corvette in GTD Marvin Kirchhofer sarà regolarmente in pista con United Autosports McLaren insieme a Garnet Patterson e Wayne Boyd. Corvette, invece, scommette su TF Sport con i giapponesi Hiroshi Koizumi/Hiroshi Koizumi e l’irlandese Charlie Eastwood.

Lilou Wadoux, dopo una stagione principalmente in Giappone nel SUPER GT, torna in Europa con la Ferrari 296 GT3 #50 Richard Mille AF Corse con Custodio Toledo e Riccardo Agostini, la coppia ha disputato nel 2024 la Michelin Le Mans Cup.

Per il marchio di Maranello avremo in azione anche Michael Wainwright/Riccardo Pera/Tom Fleming (GR Racing #86), Scott Noble/Jason Hart/Giammaria Bruni (JMW Motorsport #66), Andrew Gilbert/Fran Rueda/Miguel Molina (Kessel Racing #74) e Duncan Cameron / Matthew Griffin/ David Perel (Spirit of Racing #55), Takeshi Kimura/Daniel Serra/Ben Tuck (Kessel Racing #57) e Charles-Henri Samani/Davide Rigon/Conrad Laurens (AF Corse #51).

Nell’entry list dell’ELMS 2025 non poteva mancare anche Aston Martin che con Racing Spirit of Leman ha sfiorato il titolo 2024. La compagine elvetica ed il marchio inglese torneranno in azione parallelamente agli impegni nel Mondiale con Clement Mateu/Erwan Bastard/Valentin Hasse-Clot.

Sabato le qualifiche, domenica la gara da non perdere sulla distanza delle quattro ore a partire dalle 12.00.

Luca Pellegrini