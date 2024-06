GTWC Europe | 24h Spa, qualifiche: Lamborghini mette tutti in riga

Franck Perera/Marco Mapelli/Jordan Pepper si impongono nelle qualifiche della 24h di Spa, gara valida per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS e per l'Intercontinental GT Challenge. GRT - Grasser Racing Team Lamborghini #163 precede Ferrari e Mercedes, rispettivamente presenti con Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi/Davide Rigon (AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari #51) e Maro Engel/Lucas Auer/Daniel Morad (Mercedes-AMG Team MANN-Filter #48).

Ferrari all'attacco con Rovera

Alessio Rovera (AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari #51) ha mostrato i muscoli nella prima sessione di qualifiche, il lombardo ha fatto la differenza beffando nella Q2 la Lamborghini #163 GRT Grasser Racing Team di Franck Perera e la Porsche #92 SSR Performance di Mathieu Jaminet.

I piloti PRO hanno preso parte alla seconda fase e non alla prima, riservata alle squadre con quattro membri per equipaggio. CSA Racing Audi #111 ha fatto la differenza nella Q1, il team francese ha condotto le danze anche nella FP2.

Abril presente, Lamborghini beffa tutti

Vincent Abril #71 si è portato davanti durante la Q3 inserendosi al comando della classe combinata. Il monegasco ha avuto la meglio sulla vettura gemella #51, affidata nel corso della penultima sessione della giornata ad Alessandro Pier Guidi.

Il vincitore della 24h Le Mans 2023 ha risposto presente come da copione nella Q4. Il piemontese è stato il migliore strappando di solamente 29 millesimi il giro veloce alla Mercedes #48 di Lucas Auer ed alla Lamborghini #163 di Franck Perera.

Il francese ha fatto proprio la differenza nell'ultimo passaggio inserendosi al top con 46 millesimi di scarto sulla Ferrari #51 e 96 di vantaggio sulla Mercedes #48 di Engel/Auer/Morad. La Rossa #71 si è dovuta accontentare della quarta posizione, presente davanti all'Aston Martin #7 Comtoyou Racing, Phantom Global Racing Porsche #23, Schumacher CLRT Porsche #22, GetSpeed Mercedes #2, SSR Performance Porsche #92 e Walkenhorst Motorsport Aston Martin #34.

Beffa per Valentino Rossi/Maxime Martin/Raffaele Marciello, out dalla lotta per la pole di domani con il 21mo tempo. Nelle altre categorie, invece, è da rimarcare il best lap da parte di Paul Evrard/Gilles Magnus/Jim Pla/Ugo de Wilde (Sainteloc Racing Audi #25) in Gold e di Louis Prette/Miguel Ramos/Adam Smalley/Marvin Kirchhöfer Garage (59 McLaren #188) in Bronze Cup.

Menzione speciale anche per Daan Arrow/Colin Caresani/Tanart Sathienthirakul/Esteban Masson (Winward Racing Mercedes #57) e Rio/David Pun/Kevin Tse/Indy Dontje (Uno Racing Team with Landgraf Mercedes #16), rispettivamente in pole in Silver ed in PRO AM.

Domani la conclusione delle qualifiche con la disputa della Superpole, come sempre live sul canale ufficiale YouTube della categoria.

Luca Pellegrini - Da Spa