24H Series | BMW trionfa nella 24H Dubai

BMW domina e vince con WRT la 21ma edizione della Michelin 24h Dubai. Anthony McIntosh/Ben Tuck/Jordan Pepper/Kelvin van der Linde/Fran Rueda #669 precedono sotto la bandiera a scacchi Stanislav Minsky/Mathieu Detry/Thomas Kiefer/Julian Hanses/Christopher Haase, la compagine di Vincent Vosse replica alla perfezione quanto fatto lo scorso anno.

Bissa l'acuto del 2025 anche Ben Tuck oltre alla M4 GT3 EVO, al debutto assoluto lo scorso gennaio. Mercedes si accontenta del terzo posto conclusivo con Winward Racing e Sergey Stolyarov/Daan Arrow/Maro Engel/Luca Stolz.

BMW M4 GT3 EVO, una sola auto al comando

Appena iniziata la notte una sola auto è stata in vantaggio sui rivali: la BMW M4 GT3 EVO. Le due unità di WRT e le due vetture di Paradine Competition hanno allungato sulla concorrenza, il podio è stato monopolizzato fino all'ultima ora.

WRT ha vinto battaglia strategica contro Paradine Competition che ha perso il successo GT3 AM ed il terzo gradino del podio a 22 minuti dalla fine in seguito ad una foratura.

24h Dubai - Credits. 24H Series

Anthony McIntosh/Darren Leung/Ahmad Al Harthy/James Kellett #992 hanno ceduto il podio assoluto ed anche il trofeo GT3 AM dopo aver semplicemente dominato la competizione.

L'affermazione in classe è passata a Alex Aka /Vasily Vladykin /Andrey Solukovtsev/ Mikhail Simonov/ Paul Scheusch (Continental Racing by Simpson Motorsport Audi #69), decimi nella classifica assoluta sotto la bandiera a scacchi.

BMW non ha avuto avversari in Medio Oriente, Mercedes ha colto il terzo posto con Winward Racing. L'AMG GT3 EVO #16, unica rimasta in pista per la compagine americana, festeggia con Sergey Stolyarov/Daan Arrow/Maro Engel/Luca Stolz, abili nelle fasi conclusive ad approfittare del danno alla BMW #992.

Porsche senza podio a Dubai

James Kellett/Darren Leung/ Augusto Farfus/Jamie Day/ Pedro Ebrahim (Paradine Competition BMW #991) e Antares Au/Ralf Bohn/Loek Hartog/Joel Sturm (Herberth Motorsport Porsche #10) si sono classificati in quarta e quinta piazza.

La Porsche #10 tionfa in GT3 PRO Am a sette giorni dalla sontuosa prestazione in occasione della Michelin 6H Dubai. La 992 GT3-R #10 spicca nella graduatoria davanti a Pure Rxcing Porsche #92, Grove Racing by Getspeed Mercedes #4, Herberth Motorsport Porsche #269 (GT3 PRO Am) e Razoon – More Than Racing Porsche #14.

Ralph Poppelaars/Huub van Eijndhoven/Wouter Boerekamps/Robert de Haan (Tierra Outdoor Racing by FACH) trionfano in classe 992 con la Porsche 992 GT3 Cup #962.

In TCE vince la Cupra TCR DSG #102 asBest Racing di Pia Ohlsson /Lutz Obermann /Junichi Umemoto /Silas Passos /Sebastian Schemman, mentre Gerhard Watzinger /Don Yount /Fred Roberts /Månz Thalin /Brendon Leitch (Leipert Motorsport Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 #710) sono stati i padroni della GTX.

Pausa per la Michelin 24H Series che completa negli Emirati Arabi Uniti il proprio percorso in Medio Oriente. WRT (BMW #669) ha trionfato anche nel Middle East Trophy, la realtà di Vincent Vosse ha beffato nella finale Herberth Motorsport (Porsche #10).

L'appuntamento è ora per il weekend del 22 marzo con la tradizionale Michelin 12H Mugello. Dopo l'Italia saranno altre quattro le competizioni previste in Europa tra Spa-Francorchamps (aprile - 12H), Paul Ricard (giugno - 12H), Nurburgring (luglio - 12H) e Barcellona (settembre - 24H).

Luca Pellegrini