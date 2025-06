24H Le Mans | Ferrari comanda a 4 ore dalla fine con Ye, Pier Guidi sbaglia

Situazione in divenire a Le Mans quando mancano 4 ore alla fine della 24 ore: la Hypercar è al momento la categoria più incerta nonostante la Ferrari stia mantenendo la leadership con tutte e tre le sue vetture, mentre LMP2 e LMGT3 hanno attualmente un quadro più stabile.

Hypercar: Ferrari comanda con le tre vetture

Al comando in Hypercar c'è la AF Corse #83 (Ye/Kubica/Hanson) che ha approfittato di un errore di Pier Guidi in ingresso di pit lane intorno alle 11. La 499P “privata” comanda sulla #50 (Nielsen/Molina/Fuoco) con oltre 30" di vantaggio e sulla #51 (Calado/Giovinazzi/Pier Guidi) con 45" di vantaggio. Quest'ultima stava mantenendo una comoda leadership prima di un clamoroso errore di Pier Guidi che si è girato in ingresso della pit lane perdendo oltre 30" di tempo. La #83 tuttavia non ha effettuato il cambio pilota e il cambio gomme, con Kubica che sarà pronto per subentrare al cinese nel prossimo stint.

Alessandro Pier Guidi loses control in the #51 works Ferrari on pit-in! And loses the lead to the #83 AF Corse Ferrari. Anything can still happen in this race! #LeMans24 pic.twitter.com/VJWo0wFbB7 — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 15, 2025

Segue al quarto posto la Porsche #6, mentre chiude la top-5 la Cadillac #12. Ritirata in mattinata invece la Cadillac Whelen #311. Disastro anche per Toyota #8, che dopo l'ultima sosta ha avuto un problema subito in uscita dai box con la perdita del dado dell'anteriore sinistra.

Toyota Gazoo Racing went off the track at Dunlop Curve with the #8. The car is forced to go back to the pits due to a puncture caused by the incident.#LeMans24 pic.twitter.com/xQRrt2WGRX — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 15, 2025

Hirakawa ha dovuto percorrere un giro a bassissima velocità perdendo terreno e finendo in 18^ posizione a cinque giri di distacco dalla vetta a causa anche della sostituzione della sospensione anteriore sinistra.

LMP2: lotta a due per la vittoria di classe

In LMP2 è ristretta alla Inter Europol #43 e alla VDS Panis Racing #48 la lotta per la vittoria: le due vetture sono separate da 17" circa. Terza la IDEC Sport #28 che ha quasi un giro di ritardo sulle due vetture che la precedono. Seguono la #199 di AO by TF e la #9 di Iron Lynx - Proton. Settimo posto invece per l'altra Inter Europol, la #34, che vede tra le sue fila Luca Ghiotto.

LMGT3: Pera comanda su Rovera

Situazione delineata anche in LMGT3 con la Manthey 1ST Phorm che vede in equipaggio anche Riccardo Pera comandare con 1' di vantaggio sulla Vista AF Corse #21 guidata - anche da Alessio Rovera. Terzo posto invece per la Aston Martin THOR #27 che vede presente in equipaggio Mattia Drudi, vettura seguita dalla #81 di TF Sport che viaggia su una strategia differente. Ritiro invece per la Akkodis ASP #78 a causa di un contatto pesante contro le barriere all'esterno delle curve Porsche che ne hanno spento le ambizioni di podio.

📰 La classifica della #LeMans24Hours a 4 ore dalla fine. #83 al comando dopo un errore di Pier Guidi, @FerrariHypercar mantiene i primi tre posti



🖥 Segui la diretta testuale della #LeMans24 su LiveGP

👉🏻 https://t.co/pBJYiZSqJD pic.twitter.com/kmmxLuZ8Ve — LiveGP | Il Motorsport in tempo reale (@LiveGPnews) June 15, 2025

Mattia Fundarò