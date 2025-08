GTWC Europe | Magny-Cours, race-2: McLaren torna a vincere su Lamborghini

Marvin Kirchhöfer/Benjamin Goethe replicano il successo nella race-2 di Misano imponendosi a Magny-Cours nella seconda sfida riservata al GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La McLaren #59 di Garage 59 si impone dopo un bellissimo duello contro la Lamborghini #63 GRT di Luca Engstler/Jordan Pepper.

GTWC Europe Magny-Cours: Lambo ci prova, ma non basta

Dal primo all'ultimo giro in cima alla competizione è rimasta una sola vettura: la McLaren 720S GT3 EVO #59 di Garage 59. Kirchhöfer ha tenuto la leadership prima di cedere il volante a Goethe che in ogni modo ha dovuto subire il ritorno di Engstler.

La Lamborghini Huracan GT3 EVO #63 GRT, al top ieri per la prima volta nella Sprint Cup dal 2021, ha dovuto arrendersi per meno di due decimi dopo una bella lotta.

La McLaren ha difeso la posizione al meglio tagliando anche la ‘Chicane Nurburgring’ nella lotta per il primo posto. La direzione gara non ha investigato l'episodio, la McLaren ha poi approfittato di un breve FCY per un problema alla McLaren #111 CSA Racing per controllare il primato sulla Lamborghini.

Terzo posto per la BMW M4 GT3 EVO #32 WRT di Charles Weerts/Kelvin van der Linde davanti a Ferrari #51 di Alessio Rovera/Vincent Abril e la Porsche #96 Rutronik Racing di Patric Niederhauser/Sven Muller.

Chiudono nell'ordine la Top10, Boutsen VDS Mercedes #9, Barwell Motorsport Lamborghini #78 e Winward Racing Mercedes #48, Sainteloc Racing Audi #25 (Gold) e Comtoyou Aston Martin #21 (Silver)

Credits: GTWC Europe

GTWC Europe Magny-Cours: Comtoyou Aston x3 in Silver Cup

Paul Evrard/ Gilles Magnus, in azione con l'Audi #25, vince in Gold Cup approfittando di un problema alla Ferrari #69 Emil Frey Racing, out dopo una foratura dovuta ad un contatto con la 296 GT3 #50 AF Corse - Francorchamps Motors. Il podio in Gold è stato quindi compeltato da Thomas Fleming/ Louis Prette (Garage 59 McLaren #58) e Leonardo Moncini/ Sebastian Øgaard (Tresor Attemtpo Audi #88).

In Silver vince ancora, per la terza volta consecutiva l'Aston #21 di Kobe Pauwels/ Jamie Day. In questo caso il secondo ed il terzo posto sono stati ottenuti da Maxime Oosten/ Mex Jansen (Paradine Competition BMW #992) e Aurelien Panis/ Cesar Gazeau (Boutsen VDS Mercedes #10).

Mercedes si impone in Bronze Cup con Winward Racing. Marvin Dienst/ Rinat Salikhov #81 non sbagliano in Francia tenendo testa alla Ferrari #74 Kessel Racing di Dustin Blattner/Dennis Marschall e la Lamborghini #85 Imperiale Racing di Loris Spinelli/ Dmitry Gvazava.

A metà settembre la ripresa del GTWC Europe Sprint Cup con l'epilogo di Valencia. La serie SRO tornerà protagonista a fine agosto per la quarta tappa dell'Endurance Cup al Nurburgring.

Luca Pellegrini