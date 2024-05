IndyCar | Preview Chevrolet Detroit GP: info e orari

Dopo una delle edizioni più travagliate ed emozionanti della 500 Miglia, la IndyCar è già pronta a tornare in pista, con il Chevrolet Detroit Grand Prix. La città del Michigan, capitale del mondo automotive a stelle e strisce, sarà chiamata a dare risposte importanti, dopo la vittoria di Josef Newgarden nel catino dell’Indiana e il bellissimo duello con Pato O’Ward.

Il tracciato

Il layout del tracciato di Detroit

Dalla passata stagione, non è più lo storico tracciato ricavato nelle strade di Belle Isle a fare da cornice allo spettacolo delle Dallara che sfrecciano tra i muretti. Il circus della IndyCar, infatti, si è ora spostato in quella che viene definita la Downtown, il centro della metropoli nordamericana. Nove sono le curve in totale, per un layout della lunghezza di 1,645 miglia, tra i grattaceli e i monumenti di Jefferson Avenue, Bave Street ed alcune delle arterie principali della città.

Il rettifilo dello start porta alla prima staccata per una doppia curva verso sinistra, che immette nel rettilineo più lungo del tracciato. Altra secca staccata e doppia sinistrorsa, con la frenata disturbata dai tanti dossi che caratterizzano tutta la lunghezza della pista. Da qui inizia la parte più guidata del layout, con una serie di curve a 90° in cui è necessario non sbagliare la traiettoria per non perdere troppo tempo oppure, peggio, finire contro i muretti. La variante di curva 7-8 immette nella parte del tracciato lungo il fiume Detroit, prima di tornare nella zona dei box. Un disegno non particolarmente affascinante, ma che nasconde diverse insidie.

La classifica

La IndyCar arriva a Detroit con la classifica parzialmente rivista dopo la gara di Indianapolis. Il vincitore Josef Newgarden ha fatto ovviamente un deciso salto in avanti, portandosi in settima posizione con 122 punti. A guidare il plotone è però ancora la coppia di Ganassi Racing, con Alex Palou davanti a tutti forte di un bottino complessivo accumulato finora di 183 punti totali.

Staccato di venti lunghezze, ecco il suo team mate Scott Dixon, mentre dietro di loro, fermo a 157, troviamo Will Power, certamente desideroso di riscossa dopo l’errore commesso in Indiana. Quarta posizione per il grande sconfitto di domenica scorsa, Pato O’Ward, a pari punti (134) con Colton Herta, primo degli Andretti.

Gli orari

Come ogni appuntamento del 2024, il Chevrolet Detroit Grand Prix sarà visibile in diretta sui canali Sky Sport HD, mentre tutte le altre sessioni saranno sulla piattaforma IndyCar Live. Da ricordare che nel weekend in Michigan saranno di scena anche la categoria propedeutica, la IndyNXT, e la IMSA WeatherTech Sportscar Championship, al quinto round stagionale.

Venerdì 31 maggio

Ore 21:00 – Prove Libere 1 (in diretta su IndyCar Live)

Sabato 1 giugno

Ore 15:10 – Prove Libere 2 (in diretta su IndyCar Live)

Ore 18:15 – Qualifiche (in diretta su IndyCar Live)

Domenica 2 giugno

Ore 18:20 – Gara (in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Now TV)

Nicola Saglia