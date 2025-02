NASCAR | Si riparte da Daytona. Chi sarà il campione 2025?

Riparte come da tradizione dal Daytona International Speedway una nuova stagione della NASCAR Cup Series. Cresce l’attesa per la prima delle trentasei sfide previste per il 2025 che come accaduto negli ultimi anni si concluderà a novembre con la finalissima di Phoenix.

Mexico ed un nuovo torneo tutto da vivere nel 2025

Diverse le novità nel calendario della NASCAR Cup Series ad eccezione della sede della finale che almeno per quest’anno sarà nuovamente Phoenix (Arizona). Darlington tornerà ad aprire i Playoffs a settembre, mentre la ventiseiesima ed ultima tappa della regular season sarà in quel di Daytona con la tradizionale Coke Zero Sugar 400.

Per la prima volta nell’era moderna della NASCAR Cup Series avremo anche una sfida all’esterno degli USA. La serie americana si sposterà infatti a Mexico City per una manifestazione che si terrà in una versione modificata del tracciato che regolarmente accoglie la F1.

La seconda novità del 2025 riguarda anche il ‘Torneo’ ad eliminazione diretta che si svolgerà nel cuore della stagione dalla tappa estiva di Atlanta alla sfida di Indianapolis (su ovale). Sarà un premio extra a disposizione di tutti i protagonisti dello schieramento oltre alla confermata All-Race di North Wilkesboro in North Carolina.

NASCAR 2025: Ford, Penske e Logano all’attacco

Ford Performance, il Team Penske e Joey Logano inseguono uno storico poker dopo aver ottenuto il titolo nel 2024. Il #22 dello schieramento è il più vincente con l’attuale format di Playoffs, un risultato notevole per l’esperto 34enne che in carriera vanta anche un’affermazione nella mitica Daytona 500. Per Penske ritroveremo ancora anche il due volte vincitore della NASCAR Xfinity Series Austin Cindric #2 ed il campione 2023 Ryan Blaney #12.

Credits: Penske

La squadra del Capitano rappresenterà il costruttore dall’Ovale Blu, marchio che non potrà più contare su Stewart-Haas Racing che si trasformerà in Haas Factory Team per il 2025. In azione ritroveremo Cole Custer #41, al rientro nella Cup Series dopo aver ottenuto il titolo in Xfinity Series.

Il 2025 riproporrà anche RFK Racing con il titolare ex campione Brad Keselowski #6. Il nativo dello Stato del Michigan ritroverà Chris Buescher #17 e Ryan Preece #60. Nuovo impegno per quest’ultimo dopo una breve parentesi con Stewart-Haas Racing così come Josh Berry #21 e Noah Gragson #4, rispettivamente attesi con Wood Brothers Racing e Front Rowe Motorsports.

Il team citato, così come 23XI Racing, torna in pista nonostante il mancato accordo con la NASCAR sui charter e lo scorso 2 ottobre hanno completato una causa contro la NASCAR. L’équipe hanno chiesto un’ingiunzione per costringere la NASCAR a consentire loro di competere come team charter, la richiesta è stata accolta il 18 dicembre 2024.

NASCAR 2025: Toyota con 23XI Racing e Joe Gibbs Racing

Toyota riparte da Daytona con il già citato 23XI Racing e con Joe Gibbs Racing. Nel primo caso ritorna su tutti Tyler Reddick, campione della regular season 2024 e successivamente in lotta sino alla fine per l’ipotetico acuto nel Championship 4 di Phoenix. L’americano condividerà il box della struttura di Denny Hamlin e Michael Jordan insieme a Bubba Wallace #23 oltre all’ex volto della NASCAR Xfinity Series Riley Herbst #35.

Il costruttore nipponico punterà anche su quattro Camry targate Joe Gibbs Racing. Il primo è Hamlin, plurivincitore della Daytona 500 che per ora non è ancora riuscito ad imporsi nel campionato al termine della stagione. Il nativo di Tampa ci riprova anche nel 2025, una missione per nulla scontata.

Il #19 condividerà lo schieramento con Christopher Bell #20, il nipote del titolare Ty Gibbs #54 e Chase Briscoe #19. Nuova esperienza per il nativo dello Stato dell’Indiana che prende il posto di Martin Truex Jr. ritirato full-time al termine del 2024.

Credits: Joe Gibbs Racing

NASCAR 2025: Larson, Elliott e Byron guidano l’armata Hendrick Motorsports Chevrolet

Kyle Larson e Chase Elliott guidano l’armata Hendrick Motorsports che nuovamente avrà quattro Chevrolet al via. Oltre al campione 2022 ed al vincitore della Cup Series 2021 ci sarà anche il vincitore della Daytona 500 dello scorso febbraio William Byron, nativo di Charlotte che insegue il primo titolo assoluto.

Il #24 dello schieramento è indubbiamente uno dei contendenti per il titolo insieme al georgiano figlio di Bill Elliott ed al californiano che anche nel 2025 proverà a disputare nello stesso giorno la 500 Miglia di Indianapolis valida per la NTT IndyCar Series e la Coca-Cola 600 della NASCAR Cup Series.

NASCAR 2025 - Credits: Henrick Motorsports

Hendrick Motorsports ritroverà Alex Bowman con la Chevy #48 in uno schieramento che sarà segnato per la prima volta da tre unità targate Trackhouse Racing. La struttura che gareggia anche nel Motomondiale scommetterà infatti sui confermati Ross Chastain #1 e Daniel Suarez #99 oltre al neozelandese Shane van Gisbergen #88.

Esordio full-time in Cup Series dopo un anno in Xfinity Series per il pluricampione del Repco Supercars Championship. Il ‘kiwi’ vanta un’affermazione all’attivo nella top class della NASCAR, risultato ottenuto al debutto assoluto in quel di Chicago nel 2023 nella prima corsa in uno street circuit della storia.

Menzione finale per Richard Childress Racing con Austin Dillon #3 e Kyle Busch #8. Il due volte campione insegue disperatamente una vittoria nella Daytona 500, risultato mai arrivato dal 2005 ad oggi. Il nativo di Las Vegas tenterà sin da subito di tornare al successo che oramai manca dalla tappa di Fontana della primavera 2023.

Daytona 500, ‘The Great American Race’

Questo fine settimana si terrà come da tradizione la ‘The Great American Race’: la Daytona 500. Saranno 200 i giri del noto catino che sorge nello Stato della Florida, il secondo ovale più lungo del calendario dopo il tracciato di Talladega (Alabama).

Foto. RFK Racing

Denny Hamlin (2016, 2019, 2020) vanta tre vittorie e domenica potrebbe eguagliare Cale Yarborough (1968, 1977, 1983, 1984), Dale Jarrett (1993, 1996, 2000), Jeff Gordon (1997, 1999, 2005) e Bobby Allison (1978, 1982, 1988). Sono tanti, invece, coloro che inseguono il primo acuto in questa speciale competizione come il già citato Busch oltre a Martin Truex Jr, Brad Keselowski, Kyle Larson e Chase Elliott.

Ultimo, ma non meno importante, il brasiliano Helio Castroneves. Il nativo di San Paolo, quattro volte vincitore della Indy 500, sarà per la prima volta al via della Daytona 500, presente al volante di una Chevrolet preparata da Trackhouse Racing.

Luca Pellegrini