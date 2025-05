FX Racing Weekend | Magione: Liotti sempre più leader nella FX Pro Series, doppietta di Abbati nella Lotus Cup

Quando si dice che Magione fa rima con…emozione. L’Autodromo dell’Umbria è stato il palcoscenico di un fine settimana ad alto tasso di adrenalina in occasione del secondo round stagionale dei campionati FX Racing Weekend, con un totale di ben diciotto gare andate in scena lungo i 2507 metri dell’impianto intitolato a Mario Umberto Borzacchini. A tenere banco sono state le spettacolari sfide dedicate alle monoposto di FX Pro Series, Trofeo Predator’s e FX1/FX2, mentre non è mancato lo spazio riservato alle categorie a ruote coperte, con ATCC, Mini Challenge, Lotus Cup Italia e Legends Cars in grado di regalare una serie di confronti giocati sul filo dei centesimi.

A rendere ancora più indimenticabile il weekend andato in scena sul circuito perugino è stato l’appuntamento con la Grid Walk, che ha consentito ai numerosi Fans giunti in autodromo di accedere in griglia di partenza subito prima di Gara-2 della Lotus Cup Italia: un’opportunità che ha consentito agli appassionati di vivere a pieno titolo l’atmosfera dello start, potendo vedere da vicino piloti e vetture ma anche diventando parte integrante della diretta streaming con le interviste di Davide Valsecchi e dello staff di LiveGP.it. Il tutto nell’ambito di un evento che non ha di certo risparmiato duelli e colpi di scena, iniziando a delineare in maniera più nitida i valori in campo nelle varie categorie che torneranno protagoniste a fine mese nella terza tappa stagionale in programma a Varano de’ Melegari.

Orlando e Liotti ancora protagonisti nella FX Pro Series

FX PRO SERIES. Salvatore Liotti e Riccardo Orlando si confermano grandi protagonisti della serie dedicata alle velocissime monoposto F4 Tatuus T014. Dopo essersi spartiti i successi in occasione della tappa inaugurale al Mugello, anche sul tracciato umbro entrambi si sono aggiudicati una vittoria a testa, con il pilota pontino in grado di chiudere il weekend sul gradino più alto del podio andando a consolidare la propria leadership in campionato. Ma non si è trattato di un verdetto scontato, visto che a scattare dalla pole position era stato Cristian Tonalini dopo una penalità di due posizioni inflitta a Rodolfo Cambiaso, quest’ultimo poi eliminato da un contatto nelle fasi iniziali di gara-1. Il poleman ha dovuto fare i conti con uno start difficile in seguito al quale è stato sopravanzato da Orlando, D’Amico e Liotti, poi giunti in quest’ordine sotto la bandiera a scacchi. La seconda manche, scattata con l’inversione delle prime sei posizioni sulla griglia di partenza, ha invece fatto registrare il predominio di Salvatore Liotti, abile nel prendere il comando sin dalle battute iniziali e poi di controllare il ritorno di Tonalini alle sue spalle, con Francesco Cunsolo in grado di aggiudicarsi il terzo gradino del podio. Claudio Tempesti è riuscito a svettare nella classe Over, mentre i successi nella Silver sono andati a D’Amico e Tonalini.

Salvatore Liotti protagonista nella FX Pro Series

TROFEO PREDATOR’S. Non sono mancate le emozioni nel secondo appuntamento stagionale della serie tricolore riservata alle performanti monoposto PC015 realizzate dallo staff diretto da Corrado Cusi. Dopo la pole position ottenuta in qualifica da Gioele Pollini, al via di gara-1 un contatto multiplo ha obbligato la Direzione Gara ad esporre la bandiera rossa; dopo il restart è andato in scena un fantastico duello tra lo stesso Pollini e Lorenzo Brunetti, con il primo che è riuscito a prevalere grazie ad un sorpasso effettuato all'ultimo giro, mentre Riccardo Tocu ha chiuso in terza posizione. Nella seconda gara, un paio di squalifiche post-gara hanno regalato il successo ad Andrea Zaniboni, che ha così preceduto sul podio Andrea Campagna e Giacomo Pellegrini. A svettare nella graduatoria riservata ai motorizzati Honda sono stati Pollini e Tocu, mentre Marech e Iervolino hanno avuto la meglio nella classe Over.

FX1/FX2. Anche il round sul tracciato umbro ha confermato la supremazia del giovane Giuseppe Marinaro, già in evidenza in occasione della tappa inaugurale al Mugello. Il portacolori Sud Motorsport ha colto una perentoria doppietta al volante della Dallara F310, precedendo in gara-1 Enrico Battaglia (Griip G1) e Mei Shibi (Dallara F310), mentre nella seconda manche svoltasi al pomeriggio ha avuto la meglio nei confronti di Matheo Lienard (Mygale M21-F4) e Daniele Siano (Dallara F308). Doppio centro per il team AGS Racing al proprio debutto nella FX2, con il francese Lienard a precedere nella prima prova il compagno di squadra Aurelien Agnes, mentre in gara-2 è stato Saul Gorlato (G_Motorsport) a piazzarsi alle spalle del vincitore. Fuori dai giochi per un contatto avvenuto nelle fasi iniziali il campione in carica Vito Di Bello.

ATCC. Due gare combattute ed avvincenti hanno caratterizzato il secondo appuntamento dedicato alle vetture Turismo, con tanti duelli a caratterizzare le varie categorie in pista. Ad aggiudicarsi il successo assoluto nella prima manche è Stefano Pallotti (Seat Supercopa) il quale ha preceduto per un soffio la vettura gemella di Emanuele Silvestri, mentre Riccardo Garbin grazie alla terza piazza si è imposto nella Divisione RS davanti a Gianpiero Fornara ed Egidio Aragno. In gara-2, disputatasi nel finale di giornata sotto una pioggia battente, Silvestri si è tolto la soddisfazione di centrare il gradino più alto del podio, avendo la meglio nei confronti di Fornara (al top nella RS) e Aragno, mentre Marchesini e Semprini hanno completato il podio della Touring Light. Nella One Cup Series, doppietta del campione in carica Andrea Carpenzano su BMW Serie 1, che in gara-1 ha preceduto precede Alessandro Palazzo e Carmine Alfano, mentre nella seconda prova ha avuto la meglio nei confronti di Giuseppe Angilello e dello stesso Palazzo.

Lotus Cup Italia, spettacolo con Grid Walk e bagarre in pista

LOTUS CUP ITALIA. Weekend da autentico dominatore a magione per Massimo Abbati, il quale sul tracciato umbro ha messo a segno un vero e proprio en plein, conquistando pole position e vittoria nelle due gare. Dopo essere riuscito a precedere il campione in carica Alberto Naska e Giuseppe De Virgilio nella prima manche, Abbati si è reso protagonista di una bella rimonta dalla quarta fila nella seconda prova, prendendo il comando nel finale dopo un doppio sorpasso ai danni di Targon e De Virgilio. Proprio quest’ultimo ha occupato il secondo gradino del podio dopo la bandiera a scacchi, precedendo un ritrovato Maurizio Copetti.

Tanti appassionati per la Grid Walk a Magione

LEGENDS CARS. Ben sei gare hanno caratterizzato l’evento in programma sul circuito di Magione, con i piloti suddivisi in due raggruppamenti in base ai tempi fatti registrare nelle qualifiche. Nel gruppo A sono stati Alberto Naska e Alessandro Bollini a spartirsi la posta in palio, con il primo in grado di aggiudicarsi le due manche conclusive davanti all’avversario dopo il successo conquistato da quest’ultimo nella gara inaugurale, mentre Simone Bonci e Michele Locatelli hanno occupato le restanti posizioni sul podio. Nel gruppo B, invece, sono stati Tiziano Riva, Andrea Lesmo e Stefano Casero ad imporsi nelle tre manche, anch’esse caratterizzate da una serie di duelli spettacolari sino alla bandiera a scacchi.

MINI CHALLENGE. Ottimo debutto per la nuova edizione del campionato organizzato da Promodrive, per la seconda volta all’interno del contenitore FX dopo il debutto dello scorso anno nel round finale a Misano. La prima sfida della stagione ha visto il dominio di Daniele Rosini davanti a Federico Bagnasco e Matteo Martinelli, mentre nella seconda manche è stato invece Edoardo Maccari ad avere la meglio nei confronti di Martinelli e Rosini. Nella graduatoria 'Lite', dedicata ai piloti dell'Academy, Thomas Baldassarri e Francesco Andreini si sono spartiti il bottino dopo un acceso duello, mentre Eva Spadotto in entrambe le occasioni ha conquistato il terzo gradino del podio.

Luca Panizzi (CEO ESTC Promotion): “Anche qui a Magione abbiamo vissuto un weekend di grandi emozioni, con delle splendide gare e tanto pubblico che è venuto a trovarci in pista. I campionati riservati alle monoposto sono tornati ad essere protagonisti dopo l’evento vissuto al fianco del FIA WEC a Imola e che aveva visto in azione le nostre categorie GT, ma in questo caso lo spettacolo è arrivato anche dai campionati a ruote coperte, con la bella novità legata al Mini Challenge che farà parte a tutti gli effetti del nostro schieramento ATCC Light per l’intera stagione. Adesso avremo solo una breve pausa prima di poterci tuffare nuovamente nell’atmosfera della pista con il terzo FX Racing Weekend della stagione in programma a Varano de’ Melegari dal 30 Maggio al 1° Giugno: sarà un altro appuntamento imperdibile!”