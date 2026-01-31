Formula E | Miami EPrix: Evans beffa le Porsche e mette la...quindicesima

Mitch Evans riscrive il libro dei record della ABB FIA Formula E: il neozelandese di Jaguar conquista il successo numero 15 in carriera al Miami EPrix, diventando così il pilota più vincente della categoria elettrica (scavalcando Buemi a quota 14) e riaprendo una lotta iridata che ora vede una classifica molto corta.

Jaguar ritorna in corsa con Evans, Porsche allunga con il doppio podio

Una gara, quella dell'Hard Rock Stadium, che è stata condizionata dal meteo con la pioggia che, come da previsione, è scesa proprio prima del via. Ciò ha portato la direzione gara a imporre i primi giri dietro alla Safety Car, prima di dare il via alle ostilità con un tracciato metà asciutto e metà bagnato. Tali condizioni hanno premiato proprio un Evans che, partito dalla nona posizione in griglia, è riuscito a risalire aspettando pazientemente di poter utilizzare i due Attack Mode.

Quelli che sono partiti davanti, invece, hanno cercato di usare il boost di potenza e la trazione integrale già subito dopo il via della gara, così da sfuggire al gruppo alle loro spalle. Tra di essi, Nico Müller è riuscito a rimanere nella lotta e a convertire la pole conquistata nel pomeriggio in una preziosa seconda posizione che, insieme al terzo posto di un Pascal Wehrlein in rimonta, ha regalato un doppio podio importante in casa Porsche.

Sfortunato invece il compagno di Evans, António Félix Da Costa: il pilota portoghese ha chiuso al nono posto dopo essere stato centrato da Felipe Drugovich mentre entrambi erano nel gruppo di testa. Il brasiliano della Andretti ha giudicato male il punto di frenata nella staccata dell'ultima curva e ha finito per danneggiare la sua ala anteriore mandando in testacoda la macchina di Da Costa, compromettendo irrimediabilmente il risultato di entrambi.

A vuoto Nissan e Citroën, ma Cassidy rimane leader di classifica

Ad approfittare dell'incidente è stato un Joel Eriksson che ha portato la sua Envision al quarto posto davanti alle due Mahindra di Nyck de Vries e Edoardo Mortara. Settima posizione per l'altra Envision, con Sébastien Buemi davanti ad António Félix Da Costa, mentre a seguire si sono piazzati Pepe Marti con la Cupra KIRO in nona posizione e un Jake Dennis che, dopo essere partito 16°, è riuscito a rimontare prendendosi la top 10 ed un punticino con la sua Andretti.

Deludenti le altre big, con Nissan che non è andata oltre il 12° posto di Oliver Rowland e il 17° di Norman Nato, mentre Citroën ha chiuso con Jéan-Eric Vergne in 15a e con Nick Cassidy in 16a posizione. Fortunatamente per quest'ultimo, la prestazione incolore dei rivali ha consentito al neozelandese di rimanere al comando di una classifica piloti che ora vede i primi cinque racchiusi in soli 7 punti.

Formula E | Risultati del Miami EPrix 2026

CLASSIFICA PILOTI: Cassidy 40, Wehrlein 38, Dennis 37, Rowland 34, Müller 33

CLASSIFICA TEAM: Porsche 71, Citroën 44, Mahindra 38, Andretti 37, Nissan 35

Con queste nuove classifiche e una lotta iridata che entra nel vivo, il paddock della Formula E tornerà in azione nell'appuntamento in Arabia Saudita il prossimo 13-14 febbraio per il doppio round dell'EPrix di Jeddah, che verranno entrambi svolti su una variante del circuito Corniche che ospita il Gran Premio di Formula 1.

Andrea Mattavelli