IMSA | 6h Glen: Acura vince all'ultimo giro su Cadillac

Colin Braun/Tom Blomqvist vincono con Meyer Shank Racing la 6h del Glen, sesto round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2025. Acura si conferma dopo il GP Detroit, l'equipaggio #60 trionfa all'ultimo giro beffando le tre Cadillac presenti in GTP.

Il carburante decide la 6h Glen 2025

Tutto si è deciso nel finale dopo ben dieci caution. L'ultima, scattata a 10 minuti dalla fine per un problema alla Corvette #63 DXDT Racing virtualmente seconda in GTD, è stata indubbiamente la più importante.

Dopo un lungo periodo di green flag la gestione del carburante è diventata fondamentale per tutti ed ha messo in discussione il primato della Cadillac Whelen #31 affidata ad Earl Bamber.

Il neozelandese non ha potuto fermarsi in regime di Safety Car per effettuare l'ultimo rabbocco di energia prima della bandiera a scacchi. Il ‘kiwi’ ha quindi dovuto difendersi dal ritorno della concorrenza, l'Acura #60 non ha perso l'occasione per prendere il primato nel corso dell'ultimo decisivo passaggio.

Blomqvist ha ottenuto con Braun la prima gioia del 2025, la coppia ha tenuto testa alle due Cadillac WTR di Louis Delétraz/Jordan Taylor e Filipe Albuquerque/Ricky Taylor. Quarto posto per la Porsche #6, quinto per la già citata V-Series.R #31 Whelen Engineering che continua a non imporsi dalla 12h Sebring 2023.

Acura #93 ha terminato in sesta piazza davanti alla Lamborghini #63 che ha controllato a più riprese la corsa nelle tre ore iniziali. Da segnalare quindi alcuni segnali positivi per la SC63, in azione questo weekend con Romain Grosjean/Daniil Kvyat.

Giornata da scordare invece per la Porsche #7 di Nick Tandy. Il britannico è finito contro le barriere a 2h dalla fine dopo aver completamente perso il controllo della propria 963 in uscita di curva 1. Il leader della serie ha faticato a tenere il passo dei migliori così come la gemella #6.

Male a Watkins Glen anche le BMW. La #24 non è mai stata della partita, mentre la #25 si è dovuta prematuramente arrendere in seguito ad un testacoda al ‘The Loop’ nel cuore dell'evento.

IMSA, LMP2: United x2

Dopo Daytona arriva la seconda affermazione in tre corse per l'ORECA 07 Gibson #22 United Autosports. Rasmus Lindh/Di Resta/Daniel Goldburg non commettono il minimo errore e si impongono di forza nei confronti di Dane Cameron/PJ Hyett/Jonny Edgar (AO Racing #99) e Malthe Jakobsen/George Kurtz/Toby Sowery (Crowdstrike Racing by APR #04).

Un problema nel finale ha negato il podio a Tower Motorsport #8, mentre un incidente nelle prime fasi della corsa sotto la pioggia ha tolto subito dai giochi TDS Racing #29 e PR1 Mathiasen Motorsports #52.

BMW M4 GT3 EVO al top anche in North America

A poche ore dalla vittoria nella 24h del Ring, la BMW M4 GT3 EVO ottiene la prima gioia in GTD PRO nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship con Paul Miller Racing ed i giovani Dan Harper/Max Hesse.

Il britannico ed il tedesco non sbagliano e nel finale riescono ad imporsi nei confronti della Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #3 di Antonio Garcia/Alexander Sims e la Ford Mustang GT3 #65 di Christopher Mies /Fred Vervisch.

Ferrari si accontenta della quarta piazza con DragonSpeed e la coppia composta da Daniel Serra/Davide Rigon, mentre dobbiamo scendere in classifica per trovare la Porsche #77 AO Racing. ‘Rexy’ ha perso terreno nel finale in una sei ore che non ha visto brillare neanche la Lexus #14 Vasser Sullivan, out dalla contesa dopo aver perso una ruota durante una caution.

Domenica nera anche per la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #9 Pfaff Motorsports. Andrea Caldarelli/Sandy Mitchell, dopo aver amministrato gran parte dello stint iniziale, hanno ritirato l'auto dopo essersi arrestati per ben due volte lungo il percorso.

GTD: Vasser Sullivan incorona Heart of Racing

Come Whelen Cadillac anche la Lexus #12 Vasser Sullivan ha perso nell'ultimo giro la 6h del Glen per mancanza di carburante. Jack Hawksworth/Parker Thompson/Frankie Montecalvo hanno dovuto inchinarsi alla concorrenza dopo aver dominato gran parte della seconda metà della corsa senza particolari problemi.

Tom Gamble/Casper Stevenson/Zach Robichon non hanno perso l'occasione per balzare al comando, Heart of Racing Aston Martin #27 ha ottenuto la prima gioia del 2025 chiudendo davanti alla Ferrari #70 Inception Racing di Brendan Iribe/Frederik Schandorff /Ollie Millroy e della Mercedes #32 Korthoff Competition Motors di Kenton Koch/Daniel Morad /Mikey Taylor.

Triarsi Competizione Ferrari #023, AF Corse Ferrari #21, Gradient Racing Ford #66 e Cetilar Racing Ferrari #47 hanno completato la terza sfida della Michelin Endurance Cup.

A metà luglio il prossimo atto a Mosport con LMP2, GTD PRO e GTD in pista.

Luca Pellegrini