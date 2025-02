WEC | 1812km Qatar: storica tripletta Ferrari, vince la 499P #50

Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina vincono con la Ferrari #50 la 1812km del Qatar, primo atto del FIA World Endurance Championship 2025. L'auto che ha vinto l'ultima 24h Le Mans si impone sulla 499P privata #83 AF Corse Robert Kubica/Yifei Ye/ Phil Hanson e sulla vettura gemella #51 Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi.

1812km Qatar: Ferrari #50 vs Ferrari #83

Dopo una nuova Virtual SC, la seconda di giornata per rimuovere i detriti lasciati nell'ultimo settore dalla Porsche 963 #99 Proton Competition, la 1812km del Qatar è ripresa con Phil Hanson #83 davanti a Miguel Molina #50.

Le due Ferrari, la privata #83 AF Corse e l'ufficiale #50, hanno iniziato a lottare con un minimo scarto nei confronti delle due Toyota di Nyck De Vries #7 e Ryo Hirakawa #8.

Dopo una nuova Safety Car, chiamata per un principio d'incendio per la Ford Mustang GT3 #77 Proton Competition in fiamme in curva 1, il sorpasso della Ferrari #50 sull'auto privata di AF Corse è arrivato grazie al traffico.

Molina ha quindi allungato su Hanson, mentre le due Toyota sono rimaste saldamente in terza e quarta piazza con Nyck De Vries #7 e Ryo Hirakawa #8. Presente ai margini in Top5 anche la BMW #20 davanti alla Ferrari #51, in azione tra i migliori nonostante una serie importante di penalità.

Alessandro Pier Guidi ha iniziato a recuperare terreno dopo aver subito due penalità in termini di tempo: una per aver superato una vettura fuori dai track limits ed una per un contatto con la BMW #20.

Ferrari vs Ferrari

Robert Kubica ha conquistato il primato virtuale con la 499P #83 AF Corse a meno di 2h dalla fine non cambiando le gomme durante l'ennesimo passaggio ai box.

Il polacco ha provato a sorprendere la Ferrari #50 di Antonio Fuoco, ai box con la sostituzione delle due gomme ‘destra’. L'italiano ha subito provato ad inseguire l'ex pilota di F1, la battaglia è entrata nel vivo nell'ultima ora d'azione.

Duello serrato anche per l'ultimo gradino del podio con Alessandro Pier Guidi (Ferrari #51) in lizza contro le Toyota di Sébastien Buemi #8 e Kamui Kobayashi #7. Presente nella bagarre anche la BMW #20, in azione con Robin Frijns.

1-2-3 Ferrari

Fuoco, ai box qualche minuto dopo rispetto a Kubica, si è ritrovato in vetta alla graduatoria dopo l'ultimo passaggio ai box. Il #50 ha allungato sul polacco con facilità, Ferrari ha tentato parallelamente di completare una storica tripletta con Pier Guidi #51.

Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina ottengono la prima gioia con una Ferrari titolare all'esterno della 24h Le Mans. La 499P #83 di Robert Kubica/Yifei Ye/ Phil Hanson ha chiuso al secondo posto battendo i compagni di box Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi.

BMW #15, Toyota #8, Toyota #7, BMW #20, Cadillac Hertz Team JOTA #12, Peugeot #93 e Porsche Penske Motorsport #5. Niente Alpine nella prima parte della graduatoria per Alpine, completa l'evento l'Aston Martin #009.

1812km Qatar LMGT3: Corvette batte McLaren

Corvette vince per la prima volta nel FIA World Endurance Championship in LMGT3 con TF Sport. L'auto #33 di Daniel Juncadella/Ben Keating/Jonny Edgar festeggia dopo una bellissima lotta nel finale contro la temibile McLaren 720S GT3 EVO #59 United Autosports di Grégoire Saucy/Sébastian Baud/James Cottingham.

Chevy vince su McLaren e BMW

Il duello tra Gregoire Saucy e Daniel Juncadella ha emozionato il pubblico nel finale. L'elvetico ha tentato di impensierire la Corvette dello spagnolo, la coppia si è trovata in vetta a 10 minuti dalla bandiera a scacchi in seguito all'ultima sosta da parte della BMW M4 GT3 EVO #31 Team WRT di Timur Boguslavskiy.

La bagarre è stata oltremodo spettacolare al termine di una parte finale di corsa caratterizzata dalla gestione dell'energia vista l'assenza di bandiere gialle o di FCY.

Augusto Farfus/Timur Boguslavskiy/Yasser Shahin completano la Top3 con la BMW #31, mentre in quarta posizione si è classificata la Lexus #78 Akkodis ASP davanti alla Ferrari 296 GT3 #21 VISTA AF Corse.

Completano nell'ordine la prima parte della classifica Heart of Racing Aston Martin #27, United Autosports McLaren #95, VISTA AF Corse Ferrari #54, Racing Spirit of Leman Aston #10 e Proton Competition Ford #77.

Piccola pausa ora per il FIA World Endurance Championship, prossima tappa in quel di Imola ad aprile nel week-end di Pasqua.

Luca Pellegrini