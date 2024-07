Formula Regional | Paul Ricard, gara-2: Giusti profeta in patria sotto il diluvio

La pioggia condiziona gara-2 del Paul Ricard, vinta dal pilota di casa Alessandro Giusti. L’ultima gara del fine settimana Formula Regional European Championship regala spettacolo, con Ugo Ugochukwu e Naoh Stromsted ad approfittare dei colpi di scena e chiudere a podio.

Giusti vince al Paul Ricard sotto la pioggia

Un classico acquazzone estivo condiziona lo svolgimento della seconda corsa del weekend. Dopo che la pista umida aveva influito sulla prima metà di qualifica, la pioggia, copiosa, è tornata ad abbattersi sul tracciato francese ravvivando la gara. A seguito di una sicura partenza sotto safety car, in casa Alessandro Giusti batte la concorrenza e si assicura la prima gara stagionale in Formula Regional.

Al secondo anno nella categoria, il francese torna sul gradino più alto del podio, risultato che mancava da Monza 2023. Il pilota ART Grand Prix si è imposto di forza su un Ugo Ugochukwu brillante in condizioni al limite. La Prema del classe ’07 ha preceduto da Noah Stromsted, primo tra i debuttanti ed al suo secondo piazzamento a podio dell’anno.

Camara solo settimo ma allunga ancora

A gambero la corsa del leader di campionato Rafael Camara, settimo al traguardo dopo esser scattato dalla pole position. Gara da dimenticare anche per gli altri due protagonisti Tuukka Taponen e Brando Badoer, entrambi coinvolti in contatti nei primi minuti di green flag. Completa la “maledizione” dei piloti partiti nelle posizioni di vertice Michael Belov, out dopo esser scattato dalla prima fila.

La palma di sorpresa di questa gara va a Kanato Le, particolarmente a suo agio sul bagnato e quarto sotto la bandiera a scacchi. Per il nippo-britannico si tratta dei primi punti stagionali. Completano la buona giornata dei piloti francesi Evan Giltaire ed Enzo Deligny, rispettivamente quinto e sesto.

La top ten si chiude con l’ottava posizione di Zachary David, la nona andata a Nikhil Bohra e la decima conservata da Ivan Domingues. Una qualifica complessa condiziona la gara di James Wharton, undicesimo davanti ai due italiani Giovanni Maschio (dodicesimo ed al miglior risultato stagionale) e Valerio Rinicella. In sedicesima e diciassettesima posizione chiudono la gara gli altri due portacolori Matteo De Palo e Nicola Lacorte.

Ora una lunga pausa per il campionato europeo Formula Regional, che tornerà in pista ad Imola nel weekend del 6-8 settembre.

Samuele Fassino