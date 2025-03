IRC | Barcellona: D'Ippolito chiude la stagione con un'altra vittoria

Il Circuit de Barcelona-Catalunya ha fatto da cornice all'atto finale della Sprint Cup 2024/25 dell’Italian Racing Championship. Il campionato di Assetto Corsa Competizione per console, di cui LiveGP.it è media partner, si è concluso con un’altra vittoria in PRO del suo nuovo campione Guido D’Ippolito sulla Lexus di DMC Racing Team. Se volete scoprire il resto di questa ultima intensa settimana di gara IRC, qui trovate il riassunto delle Regular Race di Barcellona.

Il recap della PRO

Per la classe regina della Sprint Cup non c’è stata storia: quella di Guido D’Ippolito è stato un dominio sin dalle qualifiche con la pole position. Il pilota Lexus e di DMC Racing Team ha poi condotto la gara per tutta la sua durata con un passo inarrivabile per i suoi avversari insieme ad un’impeccabile strategia e, così facendo, ha conquistato il suo undicesimo successo stagionale, battendo il primato in carriera di Riccardo Rabitti, fermo a 10 affermazioni, dopo un campionato in cui è stato protagonista assoluto.

Per Rabitti, invece, si conferma il secondo posto in gara e in classifica: il pilota di Audi e Dynamic Racing Simulation ha avuto la meglio su Gianluca Candarella (Lamborghini, Fenix Racing Team), che ha chiuso il podio iridato. Appena dietro, Aldo Barile (Ferrari, Virtual Pro Racing) ha replicato la miglior prestazione di Indianapolis con un altro quarto posto dopo aver provato, senza fortuna, a beffare Rabitti e Candarella evitando il cambio gomme alla sosta.

A chiudere la top 5 c’è Alex Cattai (Ferrari, FENIX), a seguire troviamo Danilo Pinna (Mercedes, Virtual Pro Racing), Matteo de Stefano (Lamborghini, B.R.C. Racing Team) e Alberto Caldani (Ferrari, FOX eSport Production). Nono posto per Andrea Vasta (Ferrari, Virtual Pro Racing) davanti a Francesco Carpentino (Ferrari, Wembli Racing) e a Nicola Coccia (Audi, Skizzobike), penalizzati entrambi di 15 secondi a fine gara per aver provocato degli incidenti nel gruppone centrale. Gara sfortunata per Leonardo Pipitone (McLaren) ed Edoardo Scapecchi (Ferrari), ma la Hydra V-Racing Team è riuscita comunque a mantenere il secondo posto nella classifica team.

Credits: Italian Racing Championship

Le altre classi

La categoria GT ha visto la settima vittoria per Fabio Plaku, con il pilota di Porsche e Race Revolution che ha chiuso un campionato iniziato in corso come meglio non poteva. Egli ha prevalso sul francese Matthieu Simon (Porsche) e su Danilo Croia (Ferrari), con i due piloti indipendenti che hanno completato l’ultimo podio della stagione. Quarta posizione per Federico Silvestri (Mercedes, EMS – EnergyMotorSport), quinta per il pilota di casa Andres Dely (McLaren, Wembli Racing), assente invece il campione Fabio Travaglioli (Ferrari, Virtual Pro Racing) dopo il titolo conquistato due settimane prima in quel di Indianapolis.

Nella classe AM Mario Simeone ha chiuso la stagione con la terza vittoria stagionale per lui e per Scuderia Five Racing. Dopo la pole position, il pilota Lamborghini è riuscito ad avere la meglio su Serious Bond (Ferrari, Start Engine Racing) dopo una lunga lotta. Secondo posto per quest’ultimo davanti a Marco Gagliolo (Lamborghini, Hesperia Racing Team), bravo a rischiare nella scelta strategia di non cambiare le gomme per finire sul podio. Simone Raparelli (Lamborghini, ART) chiude quarto per assicurarsi il terzo posto in classifica piloti, subito dietro il campione Cele Babuzzo (Audi) a completare la top 5. In ROOKIE, invece, doppietta di Virtual Pro Racing con il primo successo di Enrico Panizzari (Ferrari) davanti al compagno Nicola Maina (Porsche) e a Alex Fiorillo (BMW, Snaklan Factory Racing).

Statistiche

Riccardo Rabitti è il solo pilota ad aver finito almeno nella top 3 di classifica in ogni campionato IRC sinora disputato;

Hegoi Zenari, col terzo posto in classifica GT, è diventato l'unico pilota ad aver finito nella top 3 del campionato IRC in due classi diverse dopo il secondo posto nella AM dello scorso anno;

Con la sua vittoria n.11, Guido D’Ippolito è ora il pilota più vincente della storia dell’IRC, sorpassando Riccardo Rabitti a quota 10 affermazioni;

D’Ippolito e Plaku si uniscono a Rabitti tra i piloti ad aver raggiunto la doppia cifra di pole position all’interno delle competizioni IRC;

D’Ippolito ha eguagliato il record di podi stagionali (12) firmato da Rabitti nel 2023 e da Travaglioli nella Sprint Cup IRC di quest’anno;

Enrico Panizzari è diventato il 16° pilota a vincere una gara IRC con la Ferrari;

Col successo di Panizzari in ROOKIE, Virtual Pro Racing sorpassa Dynamic Racing Simulation e diventa il team con più vittorie (13) nella storia dei campionati IRC;

Virtual Pro Racing ha conquistato il titolo team nella classe GT per il secondo anno consecutivo: un’impresa riuscita in precedenza solo a Dynamic Racing Simulation nella classe PRO;

Porsche e Ferrari hanno firmato il record per il maggior numero di podi raggiunti in una stagione IRC: entrambi hanno registrato 17 apparizioni sul podio, con la casa di Stoccarda che l’ha raggiunta nelle classi GT e ROOKIE e il marchio di Maranello nella classe AM;

Ferrari ha vinto per il secondo anno consecutivo il campionato costruttori delle classi GT e AM. In PRO e ROOKIE, invece, c’è stata la prima affermazione in IRC per Lamborghini e Porsche.

E con questo va in archivio la stagione 2024/25 dell'Italian Racing Championship dopo una Sprint Cup che ci ha regalato grande spettacolo nelle sue 12 tappe. L'IRC tornerà a settembre per la nuova edizione dei loro campionati e nel frattempo lascerà spazio agli eventi e ai tornei delle singole community, che scatteranno questo mese. Appuntamento dunque alla prossima edizione dei campionati IRC.